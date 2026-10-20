Falha de Léo Jardim em Vasco x Boca Juniors vira assunto: 'Inacreditável'
Boca Juniors venceu por 3 a 1 o Vasco, no Maracanã
Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1 nesta terça-feira (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Quando o Cruz-Maltino estava empatando em 2 a 2 no agregado e levando a disputa para os pênaltis, Léo Jardim falhou, e o clube carioca tomou gol.
➡️AO VIVO: Siga Vasco x Boca Juniors na semi da Sul-Americana
Aos Aos 42 minutos da segunda etapa, o camisa 5 chuta de muito longe com efeito e conta com uma falha de Léo Jardim para fazer o terceiro. 3 a 1 para o Boca e 3 a 2 para os argentinos no placar agregado. Veja o lance:
Veja a repercussão:
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
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