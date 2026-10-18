Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco: 'Já acabou'

Filipe Luís sofreu a primeira derrota em uma partida oficial à frente do Monaco neste domingo (18), para o Lorient, na sétima rodada do Campeonato Francês. Superada por 1 a 0 fora de casa, a equipe treinada pelo ex-lateral-esquerdo brasileiro sofreu duras críticas por parte dos torcedores nas redes sociais, que não se contentaram com o fim da sequência de sete vitórias e dois empates.

O único gol do confronto foi marcado pelo volante francês Noah Cadiou, de pênalti, aos 16 minutos do segundo tempo. Com a combinação de outros resultados da rodada, o Monaco deixou a liderança da competição, que passa a ser ocupada pelo Paris Saint-Germain.

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➡️ Monaco de Filipe Luís perde invencibilidade e liderança na Ligue 1

Veja a repercussão:

Tradução: É isso, já acabou o hype do Filipe Luís?

Tenho que dizer que estamos nos entediando desde o (jogo contra o) Toulouse.

Tradução: Ganhamos no Parc (des Princes) contra o atual bicampeão da Europa (PSG) e vamos perder em Lorient.

É ISSO!!



Esse é o Monaco que a gente conhece!!

Tradução: Monaco ataca novamente. Clube de futebol inútil.

Tradução: Monaco finalmente perdeu um jogo nesta temporada.

Muito a aprender do jogo para o time de Filipe Luís, mas, para ser justo com ele, esse elenco está severamente faltando em qualidade.

Ansu Fati e Minamino na ponta não são suficientes para vencer um campeonato.

Ainda empatado em pontos com o PSG, líder do campeonato.

Monaco perde e é ultrapassado pelo PSG

Vanderson disputa a bola em Lorient x Monaco pela Ligue 1 (Foto: LOIC VENANCE / AFP)

O lance que decidiu o jogo saiu de um contra-ataque puxado pelo ponta Dembo Sylla, que saiu em velocidade pelo lado direito e só foi parado dentro da grande área, com falta. O árbitro marcou a penalidade e deu cartão amarelo para Zakaria e Flávio Nadinho, jogadores do Monaco que empurraram o adversário. Noah Cadiou bateu rasteiro no canto direito do goleiro Hradecky, que acertou o lado, mas não evitou o gol.

A equipe de Filipe Luís ocupa agora a quarta colocação, com os mesmos 14 pontos de PSG, Paris FC e Lille. O time leva desvantagem no saldo de gols, já que possui quatro contra cinco dos adversários.

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O novo líder do Campeonato Francês é o PSG, que venceu o Strasbourg no último sábado (17) por 3 a 1, de virada.