Pesquisa aponta que 85% dos brasileiros e argentinos consideram futebol uma paixão nacional
Levantamento identifica mudanças na rotina, planejamento de compromissos e esforços dos torcedores para acompanhar partidas decisivas nos dois países
Cerca de 85% dos brasileiros e argentinos consideram o futebol uma paixão nacional. É o que aponta uma pesquisa da Ipsos, encomendada pela Amstel, que investigou como o esporte influencia a rotina e o comportamento dos torcedores nos dois países.
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No Brasil, 84,5% dos entrevistados concordam que o futebol é uma paixão nacional. Na Argentina, o índice chega a 85%. O levantamento também identificou mudanças na organização do dia a dia, alterações de planos e esforços feitos para acompanhar partidas consideradas importantes.
Como o futebol muda a rotina dos torcedores?
A influência do futebol aparece em diferentes aspectos da rotina. No Brasil, 34,1% dos entrevistados afirmaram já ter alterado o horário de sono para assistir a uma partida decisiva. Outros 23,1% disseram que planejaram a semana em função de um jogo, enquanto 22,4% reorganizaram ou cancelaram compromissos.
Na Argentina, 33% já mudaram o horário de sono para acompanhar uma partida. O percentual dos que reorganizaram compromissos chega a 29,1%, mesmo índice dos que planejaram a semana em função de um jogo.
O levantamento também identificou esforços financeiros e deslocamentos. No Brasil, 15,1% dos entrevistados afirmaram já ter economizado dinheiro para viajar ou comprar ingressos, enquanto 9,9% percorreram longas distâncias para acompanhar uma partida. Na Argentina, os índices foram de 11,3% e 8,7%, respectivamente.
Paixão declarada e comportamento dos torcedores
A pesquisa também investigou como os entrevistados definem a própria relação com o futebol. No Brasil, 65% se declararam apaixonados pelo esporte. Na Argentina, o percentual foi de 58,9%.
A disposição para acompanhar o time também aparece nos resultados: 63,8% dos brasileiros afirmaram que fazem qualquer coisa para assistir à equipe, enquanto 62,8% disseram já ter feito um esforço extraordinário para acompanhar uma partida. Entre os argentinos, os índices foram de 55,9% e 59,3%, respectivamente.
Expectativa antes dos jogos também faz parte da experiência
A experiência dos torcedores não se limita aos 90 minutos. Para 73,9% dos brasileiros, a atmosfera antes de uma partida é tão importante quanto o próprio jogo. Na Argentina, o percentual é de 69,9%.
A expectativa também faz parte do envolvimento com o esporte: 82,6% dos brasileiros e 76,1% dos argentinos consideram a antecipação um componente da experiência de acompanhar uma partida. Por outro lado, apenas 5,4% dos entrevistados no Brasil e 6,2% na Argentina afirmaram que a atmosfera de um jogo começa somente no apito inicial.
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