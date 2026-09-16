Abel Ferreira é expulso em LDU x Palmeiras após reclamar com arbitragem
Treinador recebeu cartão vermelho já na segunda etapa
Abel Ferreira recebeu cartão vermelho na metade do segundo tempo do duelo entre LDU e Palmeiras, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.
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O treinador alviverde já havia questionado outras decisões da arbitragem e, aos 20 minutos da etapa final, reclamou de forma efusiva à beira do gramado. O árbitro Wilmar Roldán mostrou o cartão vermelho direto ao técnico.
Com isso, o treinador perderá o primeiro jogo de uma eventual semifinal contra o Fluminense, que eliminou o Platense no outro lado da chave. Diante da LDU, os paulistas têm a vantagem do empate após vencerem o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Giay, no Allianz Parque.
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