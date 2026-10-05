Ex-goleiro da Seleção dispara sobre atuação de Hugo Souza: 'Amador'

O ex-goleiro Gomes não poupou Hugo Souza após o encerramento desta Data Fifa. O ex-Tottenham e Cruzeiro afirmou que não enxerga no arqueiro potencial para ser o titular da meta da Seleção. Segundo ele, o goleiro protagonizou um lance de "jogador amador" no primeiro amistoso contra a Austrália, disputado em Townsville, em 25 de setembro.

Gomes se refere a uma jogada após cobrança de escanteio. Depois da batida e de um desvio na primeira trave, Hugo recuou para dentro do gol e viu a bola passar em frente à meta e sair. O duelo terminou em empate por 1 a 1, com gol de Rayan nos acréscimos. O camisa 1 também foi alvo de críticas por não ter ido à bola após a cobrança de falta de Irankunda, autor do gol australiano.

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Hugo não desempenhou o suficiente pela Seleção?

Em entrevista à Itatiaia, Gomes foi direto na avaliação e criticou o desempenho de Hugo Souza no amistoso disputado contra a Austrália:

— Não vejo Hugo Souza com potencial de seleção brasileira. Você vê os movimentos dele para dentro do gol, me perdoe, mas é um movimento de jogador amador, para te falar a verdade. É um goleiro muito bom debaixo das traves, mas você vê ele ali com receio de poder atacar uma bola ou de se posicionar quando vai atacar essa bola - criticou o ex-goleiro.

Complementando sua fala, Gomes apontou Otávio, goleiro do Cruzeiro, como o melhor nome para suceder Alisson na meta da seleção brasileira. No entanto, destacou que será necessário ter calma nessa escolha:

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— É necessária uma renovação, mas é preciso ter paciência com aqueles que têm capacidade para estar na seleção brasileira, e eu creio que o Otávio é o primeiro - concluiu o ex-goleiro.

Ex-Goleiro Gomes dispara sobre Hugo Souza na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Quem é Gomes?

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Gomes defendeu a seleção brasileira entre 2003 e 2011. Foram 11 jogos com a camisa amarelinha. Ele foi reserva na Copa do Mundo de 2010 e integrou os elencos campeões das Copas das Confederações de 2005 e 2009.