Escalação de Leo Jardim para Corinthians x Flamengo chama atenção: 'Que seja'

O Flamengo está escalado para a partida contra o Corinthians, deste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim voltou a escalar Arrascaeta entre os titulares.

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Determinada situação repercutiu entre os torcedores do Rubro-Negro. Vale destacar, que esta é a segunda vez que o uruguaio começa no time titular nos últimos três compromissos. Desta vez, ele estará ao lado de Lucas Paquetá, o que motivou parta da torcida do Flamengo.

Apesar disso, alguns torcedores aproveitaram o momento para mandarem um recado para Arrascaeta. O uruguaio, na visão de parte da torcida, está devendo futebol na atual temporada. Veja a repercussão abaixo:

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