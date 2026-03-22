menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Escalação de Leo Jardim para Corinthians x Flamengo chama atenção: 'Que seja'

Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
19:48
Leonardo Jardim é o atual treinador do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraLeonardo Jardim é o atual treinador do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo está escalado para a partida contra o Corinthians, deste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o treinador Leonardo Jardim voltou a escalar Arrascaeta entre os titulares.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid x Atlético de Madrid: europeus enlouquecem com partida de Vini Jr

Determinada situação repercutiu entre os torcedores do Rubro-Negro. Vale destacar, que esta é a segunda vez que o uruguaio começa no time titular nos últimos três compromissos. Desta vez, ele estará ao lado de Lucas Paquetá, o que motivou parta da torcida do Flamengo.

Apesar disso, alguns torcedores aproveitaram o momento para mandarem um recado para Arrascaeta. O uruguaio, na visão de parte da torcida, está devendo futebol na atual temporada. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Futebol Internacional! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias