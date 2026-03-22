Real Madrid x Atlético de Madrid: europeus enlouquecem com partida de Vini Jr

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, neste domingo (22), no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada de La Liga. Na ocaisão, o brasileiro Vini Jr foi o principal jogador da vitória merengue no clássico da capital espanhola.

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O triunfo acontece de virada. Após sair atrás do placar no primeiro tempo, a remontada do Real Madrid começou logo no início da etapa complementar. O cronômetro marcava 52 minutos quando o brasileiro converteu uma penalidade, que deixou a partida empatada. O pênalti surgiu após Brahim Diaz ser derrubado na área pelo zagueiro Hancko.

Três minutos depois foi a vez de Federico Valverde virar a partida. Aos 55' o uruguaio aproveitou uma saída errada da defesa do Atlético de Madrid para marcar e enlouquecer o Santiago Bernabéu.

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Contudo, o Atlético de Madrid não desistiu da partida após ver o rival assumir a liderança do confronto. Aos 66 minutos, o lateral Molina acertou um chute de fora da área que parou na gaveta do goleiro Andriy Lunin, que não teve chances de defender o arremate.

Com o placar novamente empatado, Vini Jr voltou a brilhar e ser decisivo para o Real Madrid. Em uma jogada individual, ele cortou para dentro da defesa do Atlético e chutou no canto ao chegar na entrada da grande área para marcar aos 72 minutos.

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A atuação do brasileiro ganhou destaque nas redes sociais. Veja a repercussão dos torcedores abaixo:

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Reação dos torcedores do Real Madrid

Tradução: "O Real Madrid venceu o El Clásico por 3 a 2 contra o Atlético de Madrid, com dois gols do melhor jogador da temporada até o momento, Vini Jr".

Tradução: "Que partidaça".

Tradução: "Dois gols. Baila Vini".

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