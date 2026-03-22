O Flamengo entra em campo neste domingo (22) contra o Corinthians, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão, com mudanças importantes na equipe titular. O técnico Leonardo Jardim será obrigado a mexer no time devido às suspensões de Léo Pereira e Erick Pulgar, além da ausência de Bruno Henrique, que segue em tratamento de pubalgia.

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Na defesa, Danilo ganhou oportunidade e, portanto, formará dupla com Vitão. Já no meio-campo do Flamengo, Evertton Araújo apareceu como nome a substituir Pulgar.

O setor ofensivo também teve ajustes, com Pedro mantido como referência no ataque, enquanto nomes como Lucas Paquetá e Samuel Lino ganham oportunidade de serem protagonistas nesta noite.

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Atualmente, o Flamengo, que tem um jogo a menos, ocupa a quinta posição na tabela de classificação do Nacional. São 13 pontos até aqui, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Escalação do Flamengo

Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro.

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