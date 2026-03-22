Dorival faz mudanças no Corinthians para enfrentar o Flamengo; veja escalação

O Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo na noite deste domingo (22), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Jr. tem desfalques para o duelo que reedita a final da Supercopa Rei, que terminou com título corintiano, mas também conta com retorno de peças importantes para o confronto.

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Alguns dos nomes que retornam à equipe titular são Memphis Depay, Gabriel Paulista e Carrillo, que não foram relacionados e não viajaram para enfrentar a Chapecoense em Santa Catarina. Yuri Alberto, que passou quase um mês ausente por lesão, retornou na última rodada e segue no onze inicial.

O setor de meio e ataque fica completo com Raniele, na vaga Matheus Pereira, André, que segue na titularidade, e Breno Bidon. O volante Allan, que está emprestado ao Corinthians pelo Flamengo e não está à disposição por questões contratuais e fica fora da equipe. Outra ausência é o atacante Kaio César, diagnosticado com um edema na coxa direita.

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Na defesa, Dorival trocou a dupla por completo no duelo contra a Chape e neste domingo volta a ter Gabriel Paulista ao lado de Gustavo Henrique. As laterais também iniciam com alterações dos dois lados. Bidu retorna na vaga de Angileri e Matheuzinho reencontra seu ex-clube ao ser escalado na vaga de Pedro Milans.

O Corinthians está escalado dessa forma para enfrentar o Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto

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Com nove pontos em sete partidas, o Corinthians ocupa a 10ª colocação na tabela e tenta pôr fim ao jejum de oito jogos sem vencer. São quatro empates e duas derrotas no período, incluindo a eliminação para o Novorizontino nas semis do Paulistão e uma derrota em casa para o Coritiba, pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO

SÉRIE A - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Joverton Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)