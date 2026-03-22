Esposa de Jorginho, do Flamengo, rebate Chappell Roan: 'Não fez nada'

A influenciadora Catherine Harding se pronunciou neste domingo (22) sobre a polêmica envolvendo sua filha, Ada, e a cantora internacional Chappell Roan. O caso ganhou repercussão após o jogador do Flamengo, Jorginho, criticar publicamente a artista nas redes sociais.

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Filha de Jorginho após polêmica com Chappell Roan — Foto: Reprodução/Redes sociais

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Em vídeo publicado no Instagram, Catherine afirmou que inicialmente não esperava que a situação tivesse tamanha proporção, mas decidiu se manifestar após refletir sobre os acontecimentos. Em inglês, ela declarou que, embora a cantora tenha negado responsabilidade direta, acredita que figuras públicas devem zelar pela conduta de suas equipes.

- Eu sei que a Chappell disse que não foi responsável pelo que aconteceu, mas o segurança não era do hotel. Não sei se era segurança pessoal dela, mas ele estava com ela - afirmou.

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- Se ela mandou fazer isso? Não sei. Gostaria de acreditar que não, mas, ao mesmo tempo, quando você é uma celebridade, tem a responsabilidade de garantir que as pessoas que trabalham para você estejam te representando adequadamente - completou.

Na publicação, Catherine também detalhou o episódio e buscou esclarecer dúvidas sobre o ocorrido.

Veja o vídeo:

Entenda o caso

A controvérsia começou após Jorginho relatar que sua filha, de 11 anos, teria sido tratada de forma agressiva por um segurança ligado à cantora. Segundo o jogador, a menina estava hospedada com a mãe no mesmo hotel que Chappell Roan e, durante o café da manhã, apenas passou pela mesa da artista e sorriu, sem abordá-la.

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De acordo com o relato, pouco depois, um segurança teria se dirigido à mesa da criança e, de maneira considerada agressiva, a acusou de "desrespeitar" e "assediar" a cantora, chegando a ameaçar registrar uma reclamação no hotel. A situação teria feito a menina chorar.

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O episódio ganhou grande repercussão nas redes sociais e internacionalmente, levando a cantora a se manifestar. Em vídeo, Chappell Roan afirmou que não presenciou a situação.

- Eu nem vi, não vi uma mulher e uma criança. Ninguém veio falar comigo, ninguém me incomodou. Eu estava apenas tomando café da manhã no hotel - disse.

- Sinto muito pela mãe e pela criança, por alguém ter presumido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste - completou.

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