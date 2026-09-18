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Arrascaeta avalia atuação do Flamengo e detona gramado do Maracanã

Rubro-Negro se classifica à semifinal da Libertadores

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 00:19
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Arrascaeta se aquece no gramado do Mangueirão para o jogo entre Flamengo e Remo
Arrascaeta se aquece no gramado do Mangueirão para o jogo entre Flamengo e Remo (Foto: Fernando Torres / AGIF / Folhapress)

Após o empate com o Independente Del Valle pelas quartas de final da Libertadores, mais uma vez o gramado do Maracanã virou alvo de fortes críticas dos jogadores do Flamengo. Nesta quinta-feira, foi Arrascaeta que perdeu a paciência com a má qualidade da grama do estádio carioca.

— O time deles tem qualidade, mas a gente não pode permitir que eles venham aqui e joguem como jogaram, a gente tem que se impor. Mas, para isso, a gente precisa de um bom campo também. A gente vem sofrendo muito, o campo está cada vez pior, está cada vez mais difícil controlar a bola, temos que tentar jogar rápido. Se a gente quer ser campeão, a gente vai ter que procurar uma solução, porque nós não podemos permitir, com o time que a gente tem, ter um campo desse — destacou Arrascaeta.

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Na última semana, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, reconheceu que o campo não está na qualidade desejada, mas eximiu a administração do estádio de culpa. Segundo o CEO, o alto número de jogos sendo mandados no estádio é o principal motivo da deterioração.

— Até 30 de setembro, vamos fechar 58 jogos. É o dobro do número de jogos do segundo estádio da Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente, o número de jogos é um capítulo extremamente importante. Se a gente comparar com o resto dos jogos do mundo, a diferença é gritante.  É um desafio que a gente tem. É uma realidade. Mas precisamos ser justos nessa comparação. Esse é um dos fatores que, combinado com outros, fazem a diferença no desgaste de um campo de jogo. Esse é um ponto crítico- afirmou Fred Nantes.

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Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores.
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores. (Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO)

Flamengo avança à semifinal da Libertadores

Após eliminar o Independiente Del Valle, o Flamengo avança às semifinais da Libertadores e enfrenta o Estudiantes. A equipe argentina eliminou o Corinthians pelo placar agregado de 2 a 1, construído com um empate em La Plata e, posteriormente, uma vitória na Neo Química Arena por 1 a 0.

Apesar da classificação, o Flamengo avançou de fase graças ao placar de 2 a 0 construído no jogo de ida, na altitude de Quito. No Maracanã, o rubro-negro não conseguiu a vitória, mas avançou de fase. O jogo da volta terminou empatado em 1 a 1. Arrascaeta marcou para o Flamengo.

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Caso avance à final da Libertadores, o Flamengo terá um adversário brasileiro. Palmeiras e Fluminense se enfrentam na outra semifinal.

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