O empate do Flamengo com o Independiente del Valle por 1 a 1 nesta quinta-feira (17) contou com um tema preocupante para o time carioca nos últimos meses: o estado ruim do gramado do Maracanã. O assunto foi um dos principais temas abordados após o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, além, claro, do desempenho abaixo do esperado do time carioca. Para Léo Ortiz, titular na partida, a situação do campo faz com que até mesmo quem defende o gramado natural dê razão ao sintético.

— Não é desculpa, a gente foi pior que o Del Valle, mas o gramado está praticamente impraticável, está muito ruim (...) Às vezes tem que dar razão para as pessoas que falam do sintético. Com um gramado desse, motiva muito a ter o sintético — disse Léo Ortiz, do Flamengo, sobre o gramado do Maracanã.

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Léo Ortiz, porém, não foi o único que reclamou do gramado. Arrascaeta, autor do gol, afirmou que o campo "está cada vez pior". O jogador, inclusive, disse que precisa haver uma solução caso o Flamengo pense em ser campeão.

— A gente vem sofrendo muito, o campo está cada vez pior, está cada vez mais difícil controlar a bola, temos que tentar jogar rápido. Se a gente quer ser campeão, a gente vai ter que procurar uma solução, porque nós não podemos permitir, com o time que a gente tem, ter um campo desse — destacou Arrascaeta.

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Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Já Rossi classificou a situação do gramado como "inaceitável".

— Falar do campo não precisa, está na visão de todo mundo. Do jeito que a gente joga, é inacreditável estar com um campo assim. As duas áreas estão ruins para c... Se olhar, tem lombada para c... Ainda vai ter um jogo da NFL na parada (para a Data Fifa). Depois desse jogo, espero que o campo fique melhor — disse o argentino à "Espn".

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, também reclama do gramado do Maracanã

Assim como os jogadores, o técnico Leonardo Jardim também criticou o gramado, apesar de apontar que esse não foi o culpado pela atuação ruim.

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— Em termos técnicos, não foi um jogo bonito. Volto a bater nisso, mas o gramado não nos ajudou. O Erick (Pulgar) precisou dar cinco toques na bola para poder começar a jogar — citou o treinador.

O que diz o Maracanã?

Na última semana, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, reconheceu que o campo não está na qualidade desejada, mas eximiu a administração do estádio de culpa. Segundo o CEO, o alto número de jogos realizados no estádio é o principal motivo da deterioração.

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— Até 30 de setembro, vamos fechar 58 jogos. É o dobro do número de jogos do segundo estádio da Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente, o número de jogos é um capítulo extremamente importante. Se a gente comparar com o resto dos jogos do mundo, a diferença é gritante. É um desafio que a gente tem. É uma realidade. Mas precisamos ser justos nessa comparação. Esse é um dos fatores que, combinado com outros, faz a diferença no desgaste de um campo de jogo. Esse é um ponto crítico — afirmou Fred Nantes.

CEO do Maracanã, Fred Nantes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)



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