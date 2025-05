Entre o amor e a arquibancada: no Dia das Mães, uma paixão que vai além do campo

O futebol é um elo de paixão entre gerações. E não é diferente entre Thamirys Azevedo de Carvalho e Bernardo Azevedo de Carvalho Barreto. No Dia das Mães, o Lance! conversou com a torcedora rubro-negro, que pretende passar para o filho o amor pelas cores do Flamengo. No entanto, a tarefa não será fácil. Afinal, o pai de Bernardo torce para o Vasco.

Em um clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca deste ano, uma foto de Bernardo chamou a atenção. Afinal, o jovem de dois anos estava vestindo uma camisa com os escudos e as cores dos dois clubes. Thamirys explicou a ideia e reforçou a importância de, desde cedo, mostrar ao filho o respeito no futebol.

- Com toda certeza, é importante ter respeito por ambas as torcidas, mesmo que seja rival um do outro. Nós dois decidimos fazer um ensaio de futebol dele, quando ele era mais novo, e daí surgiu a ideia de fazer a camisa metade Flamengo e metade Vasco. Acho que ficou uma coisa muito criativa e divertida e, acima de tudo, respeitando um ao outro. Fizemos com a intenção de agradar aos dois, porque acima de tudo o que prevalece é o respeito e o amor - disse Thamirys.

Bernardo com os pais no Maracanã (Foto: Arquivo pessoal)

- Sobre o pai do meu filho, ele tenta convencer o Bernardo a ser vascaíno, do mesmo jeito que tento fazer ele ser flamenguista. Acho que os dois pressionam na mesma quantidade, tanto que ele canta música do Flamengo e do Vasco. Ele se diverte muito com tudo isso. Uma hora ele fala que é flamenguista, outra hora fala que é vascaíno - completou.

Compartilhar o amor pelo futebol: "Sensação extraordinária"

Para Thamirys, a sensação de transmitir a paixão pelo esporte de mãe para filho é algo especial. Ela comentou a importância que os pais tem nesse momento de educação dos filhos.

- Compartilhar a paixão pelo futebol é uma sensação extraordinária, uma experiência única e maravilhosa. Desde novinho a gente já colocava ele para assistir aos jogos pela televisão e já vestia ele com roupa dos times - iniciou.

Thamirys Azevedo e Bernardo Azevedo (Foto: Arquivo pessoal)

- Em primeiro lugar, aprender a respeitar todos, independentemente da escolha dos seus times, e saber fazer brincadeiras saudáveis. E que ensinem aos seus pequenos a respeitar todos desde novos. Que cada mãe que ama o futebol, assim como eu, consiga fazer que os filhos sigam os nossos passos, a nossa paixão pelo time - completou.

