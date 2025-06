O Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30), na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes. Após o feito, o jornalista André Rizek enalteceu o triunfo da equipe de Renato Gáucho através de uma postagem nas redes sociais.

O comunicador chamou atenção para o empenho tático e físico do time Tricolor na partida contra o time italiano. Além disso, Rizek também classificou a tragetória do clube como "impressionante" e destacou que a torcida do Fluminense viveu um sonho.

- A história que o Tricolor escreve aqui é impressionante. Quanto maior o desafio, melhor jogou. Atuou hoje com tanto coração e aplicação que, na força do conjunto, superou qualquer limitação individual que esse elenco possa ter. Hoje foi a verdadeira aula de que futebol é conjunto - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Onze atletas na mesma sintonia podem fazer todos serem mais fortes do que a gente acha que são. Sério... foi demais o Fluminense - e quem não reconhece isso é apenas invejoso mesmo. Inveja de não ver seu time entre os oito classificados de uma competição com a qual TODO brasileiro que curte futebol sonha dia e noite. Para o Flu, o sonho virou realidade - concluiu.

Inter de Milão x Fluminense

A vitória Tricolor começou a ser construída logo no início da partida. Aos dois minutos, German Cano balançou as redes. Na jogada, Martinelli ganhou importante dividida com De Vrij e passou para John Arias, que se encontrava livre na ponta direita. O colombiano levou a bola até a linha de fundo e cruzou para Cano, que de cabeça balançou as redes.

Posteriormente, a equipe italiana chegou a criar chances de deixar tudo igual no placar, mas não conseguiu ser precisa. Por outro lado, o Fluminense voltou a marcar na reta final do confronto. Hércules balançou as redes aos 47 minutos do segundo tempo e garantiu a classificação do clube carioca.

Agora, o Tricolor se prepara para enfrentar o vencedor do confronto entre Manchester City e Al-Hilal. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.