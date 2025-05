Arrascaeta fala sobre a temporada do Flamengo: ‘Cada jogo é uma final’

Arrascaeta foi decisivo para o Flamengo vencer o Bahia por 1 a 0, no Maracanã. Além disso, o Rubro-Negro assumiu a liderança do Brasileirão.

Arrascaeta foi decisivo para o Flamengo vencer o Bahia por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã. Além disso, o Rubro-Negro ainda assumiu momentaneamente a liderança do Brasileirão, com 17 pontos conquistados até o momento.

Após a partida, o meia atacante falou sobre momento físico depois das lesões que tem sofrido nos últimos meses. Ele afirmou que está se sentimento e que quer continuar desse jeito.

- Sim, eu penso em estar bem fisicamente. Acho que meus companheiros que estão dentro do campo estão me fazendo me sentir muito bem e é isso. Continuar desse jeito. explicou ao canal "Sportv".

Além disso, o uruguaio também falou sobre os tropeços recentes que a equipe sofreu nas competições que disputa. Ele explicou que a oscilação é comum no futebol, mas que a equipe tem se recuperar rápido, que tem um elenco qualificado e que cada jogo é uma final.

-Não, com certeza. Acredito que vamos ter essas recaídas durante um período muito longo e o mais importante é levantar o mais rápido possível. Temos um elenco qualificado e temos nos recuperar, ajudar os companheiros e isso. Cada jogo é uma final. E quinta-feira temos juntos mais uma final de Libertadores. - completou.

Arrascaeta marcou contra o Bahia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi a vitória do Flamengo?

O Flamengo começou a partida pressionando o Bahia, que esbarrou na marcação alta e precisa da equipe de Filipe Luís, que abriu o placar no começo. Aos sete minutos, Michael cruzou e encontrou Arrascaeta na área e que testou firma para abrir o marcador.

Após isso, o Rubro-Negro soube controlar as ações da partida e poderia ter ampliado o marcador, mas não soube aproveitar suas chances. No finalzinho, Gerson foi expulso por falta dura em Eric Pulga. Mesmo com um a mais, o Bahia não conseguiu levar tanto perigo à meta defendida por Rossi, mas não conseguiu pontuar no Rio de Janeiro.