O Fluminense venceu a Inter de Milão por 2 a 0, nesta segunda-feira (30), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Eleito melhor jogador da partida, Jhon Arias foi aclamado pela web. O colombiano tem sido destaque durante a competição. Veja alguns comentários sobre o camisa 21.

O desfalque confirmado do Fluminense no Mundial

O único jogador suspenso para a próxima fase é o lateral-esquerdo Renê. Ele recebeu um cartão amarelo durante a partida contra a Inter de Milão e, como estava pendurado, cumprirá suspensão automática no jogo das quartas de final.

Alívio para os outros pendurados

A boa notícia para Renato Gaúcho é que os outros seis jogadores que entraram em campo pendurados não receberam cartão e estão liberados para as quartas de final. O regulamento do Mundial de Clubes prevê que os cartões amarelos sejam zerados a partir desta fase.

Com isso, Jhon Arias, Keno, Martinelli, Nonato e Facundo Bernal entram "limpos" e sem risco de suspensão no próximo jogo. Assim, apenas Renê será desfalque no Fluminense.