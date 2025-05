Davi Teixeira, conhecido como Davizinho Radical, é tricampeão de parasurfe — competição de surfe adaptado. O atleta de 20 anos começou a sua carreira inspirado pela mãe, Denise Teixeira. Hoje, a relação dos dois é muito forte, e reforçada com o surfe, o esporte que uniu ainda mais a mãe e o filho.

continua após a publicidade

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Davizinho e Denise contam a trajetória do atleta no surfe e como a mãe foi uma verdadeira inspiração — e segue sendo até hoje.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A minha história no esporte em geral começou com influência da minha mãe. Antes de eu nascer, quando ela soube que eu teria deficiência, ela parou a vida dela para que pudesse cuidar de mim. Tudo que eu fazia, ela queria me apoiar. Foi assim no esporte — relata o tricampeão mundial.

continua após a publicidade

Davizinho com a mãe Denise (Foto: Arquivo Pessoal / Davi teixeira / Divulgação)

O surfe é um esporte peculiar para a família do carioca Davizinho. A mãe, quando mais jovem, adorava surfar. Ela não chegou a ser uma atleta profissional, mas passou o amor pelo esporte ao filho, vendo-o como uma ferramenta de transformação. A trajetória de Davi no surfe começou quando Denise pediu uma prancha emprestada a um amigo, e não deu outra: o carioca nunca mais largou o esporte.

— Eu, desde novinha, gostava de surfar, sempre gostei muito de esporte, mas não o profissional. Eu sempre mostrava ao Davi, para ver até onde a superação dele iria. Sempre acreditei que o esporte seria uma ferramenta poderosa — afirma Denise, que completa:

continua após a publicidade

— Quando o Davi era pequeno, falei para ele que o surfe era maravilhoso. Eu disse: "Vou pedir para um amigo te emprestar uma prancha, se você gostar, eu saio daqui agora e compro uma para você". Peguei uma prancha, coloquei ele na água e o Davi não queria mais largar — disse.

➡️ Elisa, mãe de Hugo Calderano, rasga elogios ao filho: 'É maravilhoso ser mãe do Hugo'

Hoje, além do surfe, Davizinho pratica competições de skate, golfe e MMA. Além disso, ele adora muitos outros esportes. Essa paixão sempre foi motivada por Denise.

Mãe motivou atleta a competir primeiro mundial

Na virada de chave para o esporte profissional, Davizinho sempre foi muito motivado pela mãe. A ideia de surfar em um campeonato mundial pela primeira vez foi dela. O resultado foi surpreendente: o então menino foi vice-campeão logo na estreia.

— Eu sempre apoiei o Davi. No primeiro campeonato de surfe, ele tinha só 3 meses de experiência. Ele tinha 8 para 9 anos e eu disse: "Você quer ir para a Califórnia, para o campeonato?". Ele disse que sim, e aí fomos. O Davi competiu e foi vice-campeão — disse Denise.

Davizinho em Los Angeles (Foto: Arquivo Pessoal / Davi teixeira / Divulgação)

Hoje, já com 20 anos, o atleta e a mãe vivem juntos, até nas competições mais distantes. Davizinho considera Denise como parte da equipe profissional dele:

— A minha mãe é uma extensão minha. Ela me acompanha em tudo, até hoje preciso dela. Ela me ajuda na logística, nas viagens… ela sempre está comigo mesmo. Minha mãe faz parte da minha equipe até hoje. Quero que ela faça parte sempre. Ela sempre esteve comigo e vai estar até o final — afirmou o jovem.

➡️ Dona Cida relembra trajetória dos filhos Alan e Darlan no vôlei: ‘Focados e determinados’

Davizinho em competição de surfe da ISA (Foto: Pablo Franco / ISA Surfing)

Especial de Dia das Mães

Em comemoração ao Dia das Mães, o Lance! fez uma série de entrevistas especiais com mães de atletas do esporte nacional. Confira a entrevista com Elisa, mãe do mesatenista Hugo Calderano, neste link.