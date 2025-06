Casimiro se impressiona e sai em defesa de jogador no Mundial: ‘Desrespeitado’

Casimiro Miguel, principal comentarista da CazéTV no Mundial de Clubes, não poupou elogios para a atuação de Thiago Silva na vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão. O capitão tricolor foi peça fundamental na classificação do time carioca. Em sua declaração, o comentarista falou sobre o feito do Clube das Laranjeiras e exaltou o camisa 3.

— A gente deve mais respeito ao Fluminense. O Fluminense que chega na Copa do Mundo de Clubes — tido por muitos, não vou falar por todos porque tem a torcida tricolor também — mas tido por muitos como o pior brasileiro. O Fluminense que chega na Copa do Mundo com um cara como o Thiago Silva… É um cara desrespeitado no Brasil. É um cara de quatro Copas. É um jogador de um nível inacreditável. A grandeza dele é um negócio absurdo. O Thiago Silva é um monstro. Ele é um monstro! Não à toa, ele é um monstro. E é o Renato Gaúcho, cara! A gente deve mais respeito ao Renato Gaúcho.

Fluminense x Inter de Milão

O Fluminense bateu a Inter de Milão e está nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Após a partida, em entrevista para a Cazé TV, Thiago Silva, capitão tricolor, falou sobre a estratégia adotada no jogo e que o Fluminense quer fazer ainda mais na competição.

— Jogar contra esses times (Inter de Milão) tem que sofrer. Se você tentar jogar de igual para igual, jogar aberto, um jogo de transições, a gente não vai conseguir ter êxito. Hoje, a gente estudou um pouco essa situação e foi bom para a gente sair o gol na frente logo no início, dá um pouco mais de tranquilidade... A gente está feliz com essa classificação, mas a gente não quer parar por aqui não, a gente sonha, vamos trabalhar, descansar porque daqui a pouco, tem mais uma pedreira — disse o zagueiro.

O jogador também falou sobre a importância da escalação de Ignacio na linha de defesa e como isso foi preponderante para a classificação tricolor.

— A estratégia foi espelhar um pouco o esquema deles (Inter de Milão), que jogam com alas muito em cima, principalmente o Dumfries, que joga do lado do Renê, e é um cara muito forte. Se a gente ficasse com linha de quatro, eu acredito que a gente iria sofrer muito, porque o Renê ia ficar longe para saltar nele (Dumfries). E com o Ignacio, a gente ficou mais protegido, e quando a bola girava, o Samuel (Xavier) estava mais próximo, o Renê estava mais próximo, tanto que eles não criaram tantas situações de cruzamento com acabamento do outro lado, que era o forte deles — explicou Thiago Silva.