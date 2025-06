Já sabia! Jornalista do Lance! acerta previsão de Inter de Milão x Fluminense

O jornalista Pedro Werneck, do Lance!, fez uma previsão sobre as chances do Fluminense contra a Inter de Milão. Em live no canal do L! no Youtube, antes da bola rolar, o repórter brincou e afirmou que a esperança do Tricolor estaria depositada em uma atuação ruim do atacante Lautaro Martínez. O palpite se provou acertado, o argentino não fez grande jogo, e o time de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0.

"Esperança do Fluminense é o Lautaro ter um dia de Enner Valencia. Lautaro é aquele cara que não decide se ele é um craque ou um bagre. É o melhor jogador da Inter, mas ele tem dias de Enner Valencia. Já teve alguns, principalmente na seleção argentina"

Como foi Inter de Milão x Fluminense?

Entrando pela primeira vez com três zagueiros, o Fluminense mostrou suas credenciais logo aos 3 minutos. A bola sobrou para Arias na direita. O colombiano avançou e cruzou. Mesmo com a redonda desviando em Bastoni, ela caiu à feição para Germán Cano. E aí é caixa! O argentino cabeceou entre as pernas de Sommer, marcando seu primeiro gol no Mundial de Clubes. 0 a 1. A resposta da Inter veio só aos 10, em lançamento longo, Mikhitaryan recebu na área, se livrou da zaga e encostou para Dimarco chutar forte. Fábio salvou!

A partir daí, a Nerazzurri passou a dominar as ações com a bola, mas sem levar riscos ao Tricolor. Até porque a formação que Renato Gaúcho mandou a campo encaixou, dificultando o passe dos italianos. Os avanços da Inter chegavam à entrada da área e voltavam. Até os 17, quando em outro lançamento, Dimarco entrou na área pela esquerda e cruzou, para intervenção de Fábio. Aos 22, a Inter chegou de novo. Em levantamento na área, a bola chegou para Thuram, que bateu por cima.

O Flu só chegou com perigo outra vez só aos 29. Em boa tabela de Cano e Arias, o colombiano ficou livre para chutou de fora da área, Sommer defendeu parcialmente e a bola sobrou para Samuel Xavier, que bateu cruzado. A redonda passou rasteira, à esquerda da trave. Aos 35, Renê fez falta na frente na área. Dimarco cobrou rasteiro, mas foi fácil para o camisa 1 tricolor pegar.

O segundo tempo como o primeiro. A Inter com a bola nos pés e o Flu mostrando vontade em cada bola. Como no lance em que Ignácio – em grande partida –, mesmo caído, tirou a bola e Thuram com a cabeça. Até que, aos 10, em cobrança de falta, Arias achou Cano no lado contrário. O 14 ajeitou e chutou cruzado. A bola passou perto o gol de Sommer. Aos 16, foi a vez de Cano servir Arias. O colombiano testou Sommer de fora da área, com o suíço tocando para escanteio.

Somente aos 23 a Inter chegou com perigo. Esposito levantou na área, Lautaro subiu para ajeitar de cabeça e levou a melhor sobre Thiago Silva, conseguindo encostar para De Vrij. O holandês, porém, mandou na arquibancada. E a Nerazzurri continuava pressionando, conseguindo entrar na área, mas parando ou em Ignácio ou em Thiago Silva. Em três minutos o argentino Lautaro, maior goleador da história da Inter, parou duas vezes nas mãos de Fábio e uma na trave.

Na primeira, o atacante recebeu na área e chutou para defesa segura do camisa 1. Aos, 35, ele recebeu de Esposito e tentou de novo, para outra intervenção do goleiro tricolor. Na terceira vez, de novo dentro da área, Lautaro chutou rasteiro, parando na trave. A resposta veio aos 38. Everaldo avançou pela direita e achou Lima dentro da área. O volante limpou e bateu. Por cima. Com o calor de 33ºC, os times estavam esgotados na reta final, parecendo tocar a bola em câmera lenta.

E o árbitro salvadorenho ainda deu mais 7. E no primeiro minuto dos acréscimos, a bola sobrou para Carlos Augusto, na entrada da área do Flu. O brasileiro, no entanto, isolou. Até que, aos 48, a bola sobrou para Hércules na entrada da área. Ele avançou e bate cruzado. Gol do Flu! Gol da classificação confirmada! 0 a 2. Aos 49, Dimarco ainda colocou uma bola no travessão.