O Bahia repetiu o roteiro das últimas cinco partidas contra o Flamengo e perdeu mais uma vez na noite deste sábado, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. A derrota por 1 a 0 aumenta o longo jejum do Tricolor e do próprio Rogério Ceni em partidas diante do Rubro-Negro carioca e faz o time baiano estacionar nos 12 pontos na classificação, enquanto o Flamengo dorme na liderança com 17.

Esse foi 16º jogo de Ceni contra o Flamengo durante sua carreira de treinador, que começou em 2017 no São Paulo. Em todos esses confrontos, ele saiu perdedor, sem um empate sequer. Vale lembrar que o próprio Rogério Ceni treinou o time carioca entre 2020 e 2021.

Pelo Bahia, Ceni chegou a seis resultados negativos contra o Flamengo e igualou a mesma marca de quando foi treinador do São Paulo. O pior desses resultados foi no Brasileirão 2021, ainda na pandemia, quando o Flamengo de Renato Gaúcho aplicou 4 a 0 em pleno Morumbi.

Todos os jogos de Ceni contra o Flamengo como treinador: ❌

Flamengo 2 x 0 São Paulo - 11ª rodada do Brasileirão 2017;

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - 7ª rodada Brasileirão 2019;

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - 20ª rodada do Brasileirão 2019;

Fortaleza 1 x 2 Flamengo - 26ª rodada do Brasileirão 2019;

Flamengo 2 x 1 Fortaleza - 8ª rodada do Brasileirão 2020;

São Paulo 0 x 4 Flamengo - 32ª rodada do Brasileirão 2021;

Flamengo 3 x 1 São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão 2022;

São Paulo 0 x 2 Flamengo - 21ª rodada do Brasileirão 2022;

São Paulo 1 x 3 Flamengo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;

Flamengo 1 x 0 São Paulo - Semifinais da Copa do Brasil 2022;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 25ª rodada do Brasileirão 2023;

Flamengo 2 x 1 Bahia - 10ª rodada do Brasileirão 2024;

Bahia 0 x 1 Flamengo - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - Quartas de final da Copa do Brasil 2024;

Bahia 0 x 2 Flamengo - 29ª rodada do Brasileirão 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada do Brasileirão 2025.

- É extremamente desagradável essa estatística, mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. É ruim para todo professional, mas vamos trabalhar para que no próximo jogo a gente possa quebrar esse tabu - disse Ceni em entrevista coletiva após a partida entre Bahia e Flamengo neste sábado.

Jejum incômodo do Bahia

Já o Bahia não sabe o que é bater a equipe carioca desde agosto de 2019, quando derrotou o Rubro-Negro por 3 a 0 na Arena Fonte Nova com três gols de Gilberto. Agora treinador do Fla, Filipe Luís, inclusive, era titular daquele time comandado por Jorge Jesus.

De lá para cá, foram 12 jogos contra o Flamengo, todos com derrota. A pior foi o 5 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão de 2021.

Na partida deste sábado, o Rogério Ceni optou por uma escalação mista já de olho na partida decisiva contra o Atlético Nacional (COL) marcada para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) que pode valer a classificação para a próxima fase da Libertadores. Depois desse confronto, o Bahia tem clássico marcado com o Vitória às 16h do próximo domingo, na Arena Fonte Nova.