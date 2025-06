Fluminense x Inter de Milão: assista à festa tricolor em Laranjeiras

Cerca de três mil e quinhentos torcedores do Fluminense se reuniram no Estádio de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para acompanhar o jogo contra a Inter de Milão nesta segunda-feira (30). E os tricolores foram premiados com uma vitória histórica por 2 a 0, com gols de Germán Cano e Hércules, que selou a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Veja abaixo as reações da torcida durante o duelo e a festa após o apito final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O público em Laranjeiras só ficou atrás do jogo contra o Ulsan, o único do Fluminense no Mundial realizado no final de semana até o momento. A tensão do início de partida logo foi substituída por euforia quando Cano balançou as redes aos três minutos da primeira etapa. No segundo tempo, porém, o nervosismo voltou com a pressão da Inter de Milão. Cada defesa de Fábio era celebrada pelos tricolores, que o chamavam de "melhor goleiro do Brasil". Já nos acréscimos, veio o gol do alívio com Hércules. Vitória garantida e muita festa nas Laranjeiras, com música, bateria e bandeirões.

Fluminense é o único carioca vivo no Mundial de Clubes

Após as eliminações de Botafogo e Flamengo, para Palmeiras e Bayern de Munique, respectivamente, a vitória tricolor ganhou um gosto ainda mais especial. Ao término do jogo, os torcedores cantaram músicas provocando os rivais cariocas, que agora assistirão ao Mundial de Clubes "da televisão".

continua após a publicidade

A equipe tricolor joga as quartas de final na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília). O adversário será o vencedor do duelo entre Manchester City e Al Hilal, que acontece às 22h desta segunda (30). O confronto com o clube inglês seria a reedição da final do Mundial de 2023. O Fluminense ainda confirmará o evento para exibição da partida em Laranjeiras. O clube cobra R$ 20 pelo ingresso aos sócios e R$ 40 aos não-sócios.

Torcida do Fluminense comemora vitória contra a Inter de Milão em Laranjeiras (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

➡️ Rizek exalta vitória do Fluminense e dispara: ‘Quem não reconhece é invejoso’

Inter de Milão eliminada

A Inter de Milão deixa o Mundial de Clubes com desconfiança dos torcedores. A campanha fantástica na última edição da Champions League terminou com derrota por 5 a 0 para o PSG na final. Na competição intercontinental, a equipe italiana até liderou o seu grupo, mas sem brilho. O time de Lautaro Martínez empatou com o Monterrey, do México, por 1 a 1. Depois, venceu o Urawa Red Diamonds, do Japão, no sufoco, por 2 a 1, com gol no último lance. Por fim, ganhou do River Plate, da Argentina, por 2 a 0, ambos os tentos marcados após expulsão de atleta do time argentino na reta final.