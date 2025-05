O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 na noite deste sábado (10), pela oitava rodada do Brasileirão. No Maracanã, Arrascaeta, mais uma vez, balançou a rede. O uruguaio, artilheiro da competição com sete gols, vive grande fase com a camisa rubro-negra. Com a vitória, o time de Filipe Luís chegou aos 17 pontos, voltando para a ponta da tabela. Como o Palmeiras, terceiro colocado, ainda joga neste final de semana, o Flamengo pode perder posição. O RB Bragantino, segundo, empatou com o Sport neste sábado.

Noite de reencontros no Maracanã

Antes de a bola rolar, Everton Ribeiro e Rogério Ceni (que poupou alguns titulares), ex-jogador e treinador do Flamengo, respectivamente, cumprimentaram Filipe Luís. O primeiro foi multicampeão ao lado do treinador, durante o período em que Filipe atuou como jogador.

Filipe Luís e Everton Ribeiro no Flamengo x Bahia (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi o jogo entre Flamengo e Bahia

O Flamengo começou a partida pressionando o Bahia, que esbarrou na marcação alta e precisa da equipe de Filipe Luís. A primeira grande chance rubro-negra foi aos quatro minutos, quando Léo Ortiz encobriu, de cabeça, o goleiro Marcos Felipe e mandou a bola no travessão. Ditando o ritmo, a equipe mandante abriu o placar aos 7', com Arrascaeta. Após cruzamento de Michael, o uruguaio cabeceou a bola para o fundo da rede.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo contra o Bahia (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Bahia seguiu vulnerável em campo, sem conseguir interromper o ímpeto do Flamengo. Mesmo com a vantagem no marcador, a equipe carioca seguiu pressionando, mas não conseguiu chegar ao segundo gol.

Segundo tempo

O cenário se manteve o mesmo para o segundo tempo. Mesmo com as mudanças de Rogério Ceni, que colocou Everton Ribeiro, Pulga e Cauly em campo, o Bahia seguiu "assistindo" o Flamengo jogar. Nas raras saídas para o ataque da equipe visitante, o goleiro Rossi, que passou por um susto durante a semana ao retornar da Argentina, fechou o gol. Mais uma grande partida do arqueiro rubro-negro.

O Flamengo, que emplacou grandes chances no ataque, mas não soube aproveitar, perdeu Gerson, expulso, aos 40 minutos. Quatro minutos depois, em jogada de contra-ataque, desperdiçou a chance de ampliar a vitória no Maracanã.

Na reta final, o jogo ganhou um cenário de tensão. Afinal, com o Flamengo com um jogador a menos, o árbitro deu 13 minutos de acréscimo, gerando revolta nos jogadores, membros da comissão técnica e torcedores. Entretanto, o Bahia não conseguiu ameaçar a vitória rubro-negra.

O que vem por aí para Flamengo e Bahia

Os próximos jogos de Flamengo e Bahia serão pela Libertadores. Na quinta-feira, o Rubro-Negro recebe a LDU no Rio de Janeiro. Já o Tricolor visita o Atlético Nacional na Colômbia.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 BAHIA

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Arrascaeta, 7'/1°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Santiago Mingo (BAH)

🟥 Cartão vermelho: Gerson (FLA)

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Évertton Araújo), Allan (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Pedro); Gerson, Michael (Wallace Yan) e Bruno Henrique (Cebolinha).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Nestor (Tiago) e Jean Lucas (Cauly); Luciano Juba (Erick Pulga), Kayky (Everton Ribeiro) e Luciano Rodríguez (Willian José).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Rafael Traci (PR).

