Ex-árbitro dá veredito sobre gol polêmico com toque de mão em City x Al-Hilal

O Manchester City abriu o placar da partida contra o Al-Hilal, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (30). O gol de Bernardo Silva, porém, foi polêmico. Antes de chegar no português, a bola passou pelo lateral Aït-Nouri, que iniciou a posse da bola após um toque dela em sua mão. O lance foi avaliado pelo ex-árbitro, PC Oliveira. A informação foi passada durante a transmissão da partida pelo narrador da transmissão, Everaldo Marques.

- Se é bola na mão, o lance segue porque não foi ele que fez o gol, nos informa aqui o nosso consultor de arbitragem, Paulo César de Oliveira. Se ele tivesse tido a intenção de botar a mão na bola, aí o lance pararia. Como foi um toque acidental e não foi ele que fez o gol, a jogada é válida - disse Everaldo Marques.

Escalações de Manchester City x Al-Hilal

O técnico Pep Guardiola optou por entrar com força máxima, mas Rodri ainda não tem condições de se firmar como titular da equipe. Ainda em recuperação de lesão grave sofrida no jolho na última temporada, Rodri começará a partida no banco de reservas. Na última partida do City, o meia espanhol até foi titular, mas o técnico optou por preservar o atual vencedor da Bola de Ouro.

O Manchester City chega às oitavas de final com uma campanha perfeita até então - três vitórias em três jogos na fase de grupos. O último foi uma goleada contra a Juventus, em partida que valia a liderança do grupo.

Pelo Al-Hilal, a principal arma ofensiva será Marcos Leonardo, que fez gol na última rodada contra o Pachuca. O brasileiro chega com a moral elevada após a partida contra os mexicanos e terá a missão de substituir o capitão e destaque da equipe, Salem Al-Dawsari, que se lesionou e não joga mais o mundial.

Manchester City e Al-Hilal se enfrentam em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

O vencedor deste confronto encara o Fluminense nas quartas de final, que venceu a Inter de Milão por 2 a 0 e passou de fase.

