Emerson Royal ganha importância no Flamengo e mira retorno à Seleção Camisa 22 se firma como titular na campanha da Libertadores e evolui ofensivamente

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Emerson Royal ganhou espaço no Flamengo e se tornou uma das principais opções de Leonardo Jardim para a lateral direita. Titular na campanha da Libertadores, o jogador passou a ter maior participação na equipe ao longo de 2026. A evolução no clube fez o lateral voltar a mirar uma convocação para a Seleção Brasileira.

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Em entrevista após a classificação do Rubro-Negro às quartas de final da competição continental na última quarta-feira (21), com a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, Royal falou sobre o objetivo de voltar a defender o Brasil. A comissão técnica da Seleção, representada pelo coordenador técnico Rodrigo Caetano, esteve presente no duelo no Maracanã.

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— Sou um jogador que já teve passagem pela Seleção muitas vezes. Sei sim do meu potencial, sei sim que é uma posição carente, uma posição que está em aberto. Eu vou fazendo o meu trabalho. Obviamente, tenho o objetivo de estar na Seleção outra vez, mas é só o meu trabalho no Flamengo que vai fazer com que isso possa acontecer. Então, vou seguir trabalhando firme no Flamengo para, se Deus quiser, eu ter essa oportunidade.

Mais espaço no Flamengo

Emerson chegou a 27 partidas pelo Flamengo em 2026, sendo titular em 24 delas. No ano passado, havia iniciado 15 dos 19 jogos que disputou. A participação no elenco também aumentou: passou de 55,9% das partidas do clube em 2025 para 60% nesta temporada.

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Na Libertadores, o lateral ganhou espaço na equipe de Leonardo Jardim e se tornou o titular da posição. No Brasileirão, Guillermo Varela tem a preferência, e o brasileiro alterna partidas com o uruguaio. A utilização mais frequente também coincide com uma mudança na participação de Royal durante os jogos.

Lateral mais presente no ataque

Em 2026, Emerson Royal passou a participar mais das ações ofensivas. O jogador ainda não marcou pelo Flamengo na temporada, mas aumentou a produção como garçom. Foram quatro assistências até aqui, contra uma em 2025.

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A média de passes decisivos também subiu de 0,8 para 1,1 por jogo. O volume de cruzamentos quase dobrou, de 54 para 92 tentativas, embora o aproveitamento tenha caído de 26% para 24%.

Os números mostram um lateral mais envolvido na criação das jogadas. A mudança também aparece na função exercida dentro da equipe, com maior presença no apoio pelo lado direito.

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Participação ofensiva tem reflexo na defesa

A evolução no ataque veio acompanhada de uma pequena queda em alguns indicadores defensivos. Emerson passou de 1,1 para 0,6 interceptação por partida e teve redução de quatro pontos percentuais na eficiência dos duelos, de 59% para 55%.

Por outro lado, o lateral do Flamengo aumentou a média de bolas recuperadas, de 2,7 para 3,1 por jogo. As faltas cometidas também cresceram, de 1,0 para 1,4 por partida.

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A temporada, portanto, mostra um jogador mais presente na construção ofensiva e mais exposto nos duelos defensivos. Para Royal, a evolução ainda não terminou.

— Eu sou um jogador, uma pessoa muito consistente em tudo o que eu faço. Independentemente da situação, eu sei que sempre vai ter adversidades, como aconteceu aqui no Flamengo no começo, no ano passado. Mas eu sempre tive a cabeça no lugar, sempre soube da minha qualidade, sempre soube do que eu podia entregar. Venho fazendo isso. Tenho muito que melhorar ainda, tenho muito que evoluir, estou numa crescente importante, mas vale ressaltar que eu tenho muita margem para melhora ainda, e vou seguir trabalhando.

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Emerson Royal em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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