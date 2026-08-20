Possível expulsão de Royal em Flamengo x Cruzeiro gera revolta: 'Injustificável' Lance aconteceu no primeiro tempo

Durante o primeiro tempo da partida entre Flamengo e Cruzeiro, na Libertadores, um lance envolvendo Emerson Royal chamou atenção nas redes sociais. Aos 16 minutos de jogo, o lateral rubro-negro, em dividida com Wesley, do clube mineiro, acertou o rosto do ponta, e alguns torcedores pediram a expulsão do jogador. O juiz não aplicou qualquer punição, e o VAR não interveio.

➡️Redenção de Lino em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Com crueldade'

Apesar do lance forte, o árbitro Gustavo Tejera manteve o critério de deixar o jogo correr na maioria dos lances. O uruguaio, que marcou 22 faltas ao longo dos 90 minutos, aplicou apenas três cartões amarelos, sendo dois deles para o Cruzeiro e um para o Flamengo.

continua após a publicidade

Veja algumas reações:

Meu amigo, isso aí é injustificável — Gian Belicio 🇮🇹 (@Belicio1902) August 20, 2026

Essa entrada aqui do Emerson Royal 🤔



- Pode ter varias interpretações, ou é agressão? pic.twitter.com/enlfmdI0uA — Regis Rugolo SEP1914 (@RegisRugol8154) August 20, 2026

Libertadores 2026

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Jogo: Flamengo x Cruzeiro

Data: 19/08/2026

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Análise: Emerson Royal agride Wesley e não recebe cartão vermelho.#flamengo #cruzeiro #libertadores #arbitragem #polemica pic.twitter.com/nL6NczwzSj — A Favor do Flamengo (@afavorflamengo) August 20, 2026

Não é possível... — OSoares (@StvSoares09) August 20, 2026

Vai ser difícil, de novo. https://t.co/eBvcoBMzkv — Malditão da Barra Funda (@gigiao_) August 20, 2026

Flamengo eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

continua após a publicidade

Segundo tempo: Cruzeiro reage, mas Lino sela a classificação do Flamengo

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.