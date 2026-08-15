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Abel admite má fase, mas defende seu trabalho no Palmeiras: 'Está tudo em aberto'

Treinador rebateu jornalistas e afirmou que ainda vê a equipe na briga por títulos na temporada

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
15/08/2026 20:47
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Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense
Abel, treinador do Palmeiras, durante jogo contra o Fluminense. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O técnico Abel Ferreira foi contundente em suas respostas na entrevista coletiva após a derrota de virada por 3 a 2 para o Fluminense, na tarde deste sábado (15). O treinador admitiu que a equipe passa por uma mau momento na temporada, mas defendeu o seu trabalho no clube e afirmou mais de uma vez durante suas repostas que a o clube segue na briga pelos títulos e que nada está perdido.

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Abel atribuiu a derrota ao mau desempenho defensivo, principalmente nos minutos finais, após ficar na frente do placar no 2 a 1, com gol marcado por Maurício. O treinador voltou a repetir que o elenco precisa estar unido, principalmente nos momentos de maior turbulência, e vê o Palmeiras com chances claras de seguir à frente no Brasileirão e brigado pelos títulos nas copas.

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- Sempre digo, desde 2020, que é nos momentos difíceis que precisamos estar unidos e sermos pragmáticos em relação ao que é o Brasileiro. Está tudo em aberto - disse Abel, que explicou os problemas táticos da equipe na reta final da partida e ainda reclamou do gramado do Maracanã.

- É um resultado que não queríamos, estávamos ganhando um jogo difícil, que estava em aberto, com um gramado difícil de jogar. Não podemos [cometer falhas] aos 82, 83 minutos, sendo uma equipe como o Palmeiras, que ganha de 2 a 1, com tarefas específicas e claras. Nós sabemos quem marca o lateral que cruza, quem marca na área... foi uma falha individual e coletiva da nossa equipe. Além da responsabilidade, que é sempre minha, mas sabemos, é fácil olhar para o primeiro e o segundo gol. O terceiro gol é uma tabela, e o jogador que faz a tabela entra num movimento na segunda linha que temos que acompanhar. Ficamos olhando para a bola e esquecemos de acompanhar - disse o treiandor.

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Ao ser questionado sobre o que justifica a derrota e o Palmeiras ter tomado mais gols nos últimos jogos, Abel apenas afirmou: "Faltam os três zagueiros". O treinador se refere à mudança tática que fez para o confronto no Maracança, quando abriu da formação com o trio de zaga e entrou apenas com Gómez e Murilo, além de Piquerez, como lateral esquerdo e não como ala, e Giay do lado direito.

Abel defende seu trabalho no Palmeiras

O treinador foi duro ao rebater perguntas sobre a sequência ruim do Palmeiras na temporada e como isso afeta a equipe na briga pelos títulos. Abel afirmou que, no momento, há uma entrega de resultados abaixo do esperado, mas ponderou que há uma análise incorreta de que a equipe perdeu o título.

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- Se olhar para o momento, sim, estamos passando por um mau momento individual e coletivo. No final, nós fazemos as contas e podemos olhar para a classificação, ver em que posição estamos e se estamos em condições de ainda lutar pelo título. Porque, às vezes, pela forma como tu me pergunta, parece que perdemos o título hoje. É essa a sensação que eu fico na pergunta que tu me faz. Perdemos um jogo, não perdemos o título. É isso que precisa ficar bem claro - iniciou Abel Ferreira.

Na sequência, Abel ainda insistiu ao definir que o Palmeiras ainda é um time vitorioso e merece ser tratado como tal. O técnico afirmou que não deixará a imprensa "criar narrativas" e voltou a falar que a equipe fez um mau jogo no Maracanã e que precisa corrigir os erros para o duelo de quarta-feira, pela Libertadores.

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- O time é vitorioso. Só para corrigir. Porque, se não pusermos os "pingos nos I's", parece que o Palmeiras está na última colocação, eliminado da Copa, e não está na Libertadores. Eu espero que vocês digam a verdade. O Palmeiras não está passando por um bom momento, mas daqui a mais uma semana ou um ou dois jogos a gente vê. A análise que vocês fazem é do momento e não estamos bem no momento. Senão, a sensação que fico e que meus jogadores e os torcedores vão ficar, é que estamos em último e eliminados das Copas. Calma. Podem criticar. Jogamos mal, sobretudo depois do 2 a 1 num campo difícil. Não vou deixar vocês criarem narrativas. Sim, jogamos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos que fazer mais e melhor - completou.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã. (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

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