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Abel discute em coletiva ao falar de jejum de títulos do Palmeiras: 'É a sua opinião'

Treinador ponderou que equipe precisa melhorar, mas discordou de análise sobre ausência de taças

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
15/08/2026 21:34
Atualizado há 0 minutos
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Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense
Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Ao ser questionado de um jejum de títulos no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira discutiu com um jornalista durante a coletiva de imprensa após a partida no Maracanã. O alviverde perdeu por 3 a 2 de virada para o Fluminense neste sábado (15) e, apesar de manter a liderança no Brasileirão, viu a diferença para o Flamengo, segundo colocado, diminuir.

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Abel foi perguntado se não era possível "fazer mais" com o elenco que o Palmeiras tem, ao destacar que o último título de grande peso da equipe foi o Campeonato Brasileiro de 2023. O treinador aidna foi questionado se, além dos resultados, não seria possível desempenhar tecnicmanete mais em campo.

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- Essa é a tua opinião. Você está fazendo um artigo de opinião, ou está me fazendo uma pergunta? Muito simples, faz uma pergunta direta - iniciou Abel, que na sequência relembrou das campanhas do vice-campeonato brasileiro e da Libertadores.

- Ficamos em segundo no campeonato [Brasileirão], certo? Ganhamos o Paulistão [em 2025 e 2025], certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olha para a história do Palmeiras - completou Abel.

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O treinador também admitiu que, atualmente, o time passa por uma fase e precisa voltar a recuperar o bom desempenho técnico, principalmente diante do Cerro Porteño, na Libertadores, na quarta-feira.

- Eu estou aqui assumindo que nós temos que fazer mais e melhor, e é isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Você não está me fazendo uma pergunta, você está dando a tua opinião. [...] Para ser muito sincero, para fazer uma autoavaliação e acabar com isso aqui: sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores - finalizou Abel Ferreira.

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Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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