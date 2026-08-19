Dona da CazéTV, LiveMode terá Champions e Premier League fora do Brasil Competições fazem parte da estratégia internacional da empresa

A LiveModeTV, primeiro canal internacional da LiveMode, vai transmitir gratuitamente em Portugal jogos da Uefa Champions League e da Premier League pelo YouTube. O acordo com a DAZN prevê a exibição de um jogo por rodada de cada competição, a partir deste mês.

Lançada neste ano como parte da estratégia de expansão internacional da LiveMode, a LiveModeTV ganhou projeção no mercado português com a transmissão da Copa do Mundo de 2026. A operação internacional da empresa tem como sócio Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol.

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➡️Fenerbahçe e Lyon empatam em duelo por vaga na fase de liga da Champions

O canal se destaca em Portugal porque criadores de conteúdo e ex-jogadores dividem a mesma mesa: o futebol é comentado com conhecimento, mas na linguagem espontânea do digital e com o público interagindo ao vivo. A proposta é dar ao torcedor a sensação de assistir ao jogo entre amigos.

A parceria com a DAZN, que trará a Champions League, amplia a oferta de futebol internacional da LiveModeTV e marca um novo passo na estratégia da LiveMode de levar a outros mercados seu modelo de transmissão de grandes eventos esportivos, com acesso gratuito e distribuição em plataformas digitais.

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Champions League está na fase de playoffs (Foto: Reprodução)

Champions League está na fase de Playoffs

Os confrontos da Champions serão disputados em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, haverá prorrogação. Se a igualdade permanecer, a vaga será definida nos pênaltis. Não há critério de gol fora de casa.

Os sete vencedores dos playoffs vão garantir uma vaga na fase de ligas da Champions League e se juntarão aos outros 29 clubes que já estão classificados diretamente para essa etapa. As vagas diretas foram conquistadas de acordo com o desempenho das equipes nos campeonatos nacionais e pelo coeficiente da Uefa.

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O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 será realizado no dia 27 de agosto, às 13h (horário de Brasília). A fase de liga da competição terá início em 8 de setembro.

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