CazéTV contrata a narradora Luciana Zogaib
Canal se reforça para a atual temporada e mira Copa do Mundo feminina
A CazéTV contratou, nesta quarta-feira (19), Luciana Zogaib para compor o elenco de narradores esportivos. O novo reforço do canal estreia o próximo domingo (23), às 12h15, na transmissão de Le Havre x Mônaco, pela Ligue 1.
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Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela defesa do espaço feminino no jornalismo esportivo, ela já teve passagens pelo canal em 2025, quando narrou jogos da UEFA Euro Feminina, do Paulistão Feminino e os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Além disso, Luciana foi a primeira mulher a comandar, em uma rádio FM, a transmissão de uma final de Libertadores, no duelo entre Flamengo e Athletico-PR, em 2022
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Com experiência em veículos como TV Brasil, Rádio Nacional, Rádio Roquette-Pinto, CBF TV e Rádio FERJ, entre outros, a narradora consolidou sua carreira em diferentes plataformas e competições, reunindo experiência, versatilidade e amplo repertório no jornalismo esportivo. Ela comentou sobre o novo desafio na carreira pela CazéTV.
— Estou muito feliz em realizar meu sonho de chegar em um veículo tão grande e super motivada em me juntar a esse time de alto nível, que vai ajudar a elevar ainda mais o meu trabalho. Já estou mirando a Copa Feminina no Brasil, que a meu ver, será uma enorme oportunidade de trazer uma nova perspectiva para o futebol feminino e para a inserção cada vez maior das mulheres nesse mercado — disse Luciana.
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CazéTV de olho na Copa Feminina
Após o sucesso da transmissão da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV agora mira a cobertura do Mundial feminino, a ser realizado no próximo ano com o Brasil sendo o país sede. A chegada de Luciana Zogaib dialoga com a estratégia da empresa de reforçar o time feminino de olho no próximo torneio de apelo mundial.
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