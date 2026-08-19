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CazéTV contrata a narradora Luciana Zogaib

Canal se reforça para a atual temporada e mira Copa do Mundo feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:19
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Luciana Zogaib nova narradora da CazéTV
Luciana Zogaib nova narradora da CazéTV (Foto: Divulgação)

A CazéTV contratou, nesta quarta-feira (19), Luciana Zogaib para compor o elenco de narradores esportivos. O novo reforço do canal estreia o próximo domingo (23), às 12h15, na transmissão de Le Havre x Mônaco, pela Ligue 1.

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Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela defesa do espaço feminino no jornalismo esportivo, ela já teve passagens pelo canal em 2025, quando narrou jogos da UEFA Euro Feminina, do Paulistão Feminino e os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Além disso, Luciana foi a primeira mulher a comandar, em uma rádio FM, a transmissão de uma final de Libertadores, no duelo entre Flamengo e Athletico-PR, em 2022

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Com experiência em veículos como TV Brasil, Rádio Nacional, Rádio Roquette-Pinto, CBF TV e Rádio FERJ, entre outros, a narradora consolidou sua carreira em diferentes plataformas e competições, reunindo experiência, versatilidade e amplo repertório no jornalismo esportivo. Ela comentou sobre o novo desafio na carreira pela CazéTV.

— Estou muito feliz em realizar meu sonho de chegar em um veículo tão grande e super motivada em me juntar a esse time de alto nível, que vai ajudar a elevar ainda mais o meu trabalho. Já estou mirando a Copa Feminina no Brasil, que a meu ver, será uma enorme oportunidade de trazer uma nova perspectiva para o futebol feminino e para a inserção cada vez maior das mulheres nesse mercado — disse Luciana.

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CazéTV de olho na Copa Feminina

Após o sucesso da transmissão da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV agora mira a cobertura do Mundial feminino, a ser realizado no próximo ano com o Brasil sendo o país sede. A chegada de Luciana Zogaib dialoga com a estratégia da empresa de reforçar o time feminino de olho no próximo torneio de apelo mundial.

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