Bernardinho ganha surpresa após vitória da Seleção Brasileira em amistoso Aniversariante desta terça-feira (25), técnico foi comemorado no vestiário

Em preparação para o Campeonato Sul-Americano, que tem início em 15 de setembro, a Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 1 (25/23, 20/25, 25/19 e 28/26) em amistoso disputado nesta terça-feira (25), em Tóquio. Após a partida, o técnico Bernardinho recebeu uma surpresa dos jogadores e da comissão da Amarelinha, no dia em que completa 67 anos de idade.

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A comemoração foi no vestiário, com direito a bolo personalizado com uma foto do treinador e os dizeres "Happy Birthday, Bernardo" - "Feliz aniversário, Bernardo", em português. O vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) mostra o levantador Fernando Cachopa puxando o "parabéns", e Bernardinho, animado, cortando a primeira fatia. Veja:

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Festa pro chefe! 🎂🥳



Aniversário de Bernardinho com vitória no amistoso contra o Japão e parabéns no vestiário! 👏👏👏



Com direito a bolo com a foto do técnico da seleção masculina!



Parabéns, Bernardinho! 🎉#Cbv #Seleçãomasculina #vôlei #vôleibrasil pic.twitter.com/XiYtEGF5vx — Vôlei Brasil (@volei) August 25, 2026

Em quadra, os principais destaques da Seleção Brasileira foram Darlan, com 14 pontos, e Adriano, com oito. O dia também foi especial para Lukas Bergamnn, que, recuperado de lesão, voltou à ação após ficar fora da VNL. O ponteiro entrou em todas as parciais e contribuiu com seis pontos, acumulando 67% de aproveitamento no passe.

Brasil venceu Japão em amistoso disputado em Tóquio (Foto: Reprodução/CBV)

Na sequência da preparação para o Sul-Americano, o Brasil viaja para a Itália para disputar a Fipav Cup. Além da seleção italiana, a competição contará com Cuba e Alemanha. A equipe brasileira entra em quadra nos dias 29, 30 e 31 de agosto.

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Brasil se prepara para disputa do Sul-Americano de vôlei

Entre os dias 15 e 20 de setembro, a Seleção Brasileira masculina de vôlei brigará pelo troféu do Campeonato Sul-Americano, que acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Além da Amarelinha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela medirão forças com a equipe treinada por Bernardinho, que mira a 34ª conquista continental. O campeão garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

A tabela de jogos será divulgada em breve pela Confederação Sul-Americana de Vôlei (Voleysur). Os ingressos para as partidas estão à venda no site Bilheteria Digital.

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