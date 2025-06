O atacante Vini Jr., do Real Madrid, vai estrear uma nova chuteira nos dois próximos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Equador no dia 5 de junho, em Guayaquil, e o Paraguai no dia 10, em São Paulo. O novo modelo de calçado que será utilizado por Vini Jr. traz referências à sua trajetória no futebol, como a passagem pelo Flamengo e o vínculo com o time canarinho. A chuteira também homenageia a histórica Mercurial Vapor usada por Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e na Coreia do Sul.

A primeira edição exclusiva da nova chuteira foi desenvolvida especialmente para Vini Jr. e celebra sua ascensão ao topo do futebol mundial. Com um visual arrojado, a peça combina elementos das suas origens com o estilo brasileiro inconfundível que o consagrou. Um dos destaques do modelo é a chamada "Cor da Velocidade", um tom metálico que simboliza a rapidez que transformou a carreira do atleta e o levou ao reconhecimento internacional.

Vini Jr. se apresentou à Seleção no último domingo (1), em preparação para os dois confrontos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que fará sua estreia à frente da equipe brasileira. O atacante conhece bem o novo treinador, com quem trabalhou nas últimas temporadas no Real Madrid. Sob o comando de Ancelotti, Vini Jr. conquistou os principais títulos coletivos entre 2023 e 2024 e foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, com o prêmio “The Best”.

Com a estreia do técnico italiano e a nova chuteira que marca mais um capítulo da carreira, a Seleção Brasileira entra em campo com a expectativa de boas atuações e vitórias decisivas rumo à próxima Copa do Mundo. O time nacional ocupa a quarta colocação nas eliminatórias da Copa do Mundo, com 21 pontos, dez a menos do que a líder Argentina.