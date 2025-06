Divulgação do confronto entre Cruzeiro e CRB provoca reação curiosa

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, na segunda-feira (2), na sede da CBF, determinou que Cruzeiro e CRB vão se enfrentar pela terceira vez na história da competição. A divulgação do confronto pela assessoria celeste provocou uma reação curiosa do clube alagoano. Os jogos serão disputados na semana de 30 de julho, no Mineirão, e de 6 de agosto no Estádio Rei Pelé.

Ao divulgar o resultado do sorteio, o Cruzeiro publicou uma imagem com os escudos dos clubes nas cores azul e branco, como é padrão em toda divulgação do tipo feita pela assessoria celeste.

O CRB, no entanto, entendeu como uma provocação, já que azul também é a cor do rival estadual, o CSA. De imediato, o clube alagoano trocou as cores de sua publicação sobre o confronto. Anteriormente, havia publicado uma arte com o escudo do Cruzeiro em azul e branco. E logo trocou o escudo da Raposa por uma imagem em preto e branco.

Veja as imagens nessa postagem do Diário Celeste no X:

Duelos recentes criaram rivalidade entre Cruzeiro e CRB

Cruzeiro e CRB se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Brasil de 2006, quando a Raposa venceu por 2 a 0, em Maceió, em jogo único. Em 2020, o time alagoano eliminou o Cruzeiro da terceira fase, ao vencer por 2 a 0 no Mineirão e empatar por 1 a 1 em Maceió.

Também houve confrontos pela Série B do Brasileiro. Em 2020, foram dois empates: 1 a 1 no Mineirão e 0 a 0 em Maceió. No ano seguinte, o CRB venceu no Mineirão por 4 a 3 e o jogo no Rei Pelé terminou 0 a 0. Em 2022, o Cruzeiro ganhou os dois jogos por 2 a 0.

Esses duelos próximos – foram oito jogos nos anos de 2020 a 2022 – criaram uma certa rivalidade entre Cruzeiro e CRB. Mas no histórico do confronto, a vantagem do time celeste é muito grande. Em 14 partidas, são seis vitórias da Raposa e apenas duas da equipe alagoana.