Desejo de equipe do Mundial de Clubes por Neymar mobiliza web

Com o futuro incerto no Santos, Neymar pode receber uma nova proposta na mesa. Trata-se do Pachuca, do México, que considera a contratação do camisa 10 para se reforçar de forma temporária para o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A informação é do jornal mexicano "Marca", viralizou de forma rápida nas redes sociais e virou debate entre torcedores.

Fãs do jogador lamentaram a possível transferência. Para muitos, a mudança contribuiria para uma aposentadoria próxima do atacante. Vale destacar, que ainda não há uma negociação formal em andamento, mas o interesse do clube mexicano é real.

A ideia do Pachuca é trazer Neymar, por conta do regulamento do Mundial de Clubes, que permite a inscrição de reforços temporários para o torneio. Ou seja, a proposta pode envolver apenas a disputa do novo torneio da FIFA. Veja a repercussão abaixo:

Neymar de saída do Santos?

Neymar, atualmente no Santos, disputou 14 dos 27 jogos possíveis na temporada, com 3 gols e 3 assistências. Com histórico recente de lesões, o jogador pode estar buscando novos caminhos na carreira. O contrato com o clube paulista se encerra no dia 30 de junho, e até o momento, não há negociações divulgadas para uma extensão de contrato.

A possível chegada ao futebol mexicano acontece em um momento em que a Liga MX busca ampliar sua visibilidade internacional. O Pachuca, classificado para o Mundial por ter vencido a Champions Cup da Concacaf de 2024, quer montar um elenco competitivo para enfrentar clubes de outros continentes.

O clube ainda estuda os aspectos financeiros e logísticos da operação. Por enquanto, a contratação de Neymar segue como uma possibilidade em análise.