Ex-jogador da Seleção Brasileira sai em defesa de Neymar: ‘sobrecarregado’

Neymar tem vivido dias difíceis no seu retorno ao futebol brasileiro. No fim de semana, o camisa 10 do Peixe foi expulso na derrota do Santos para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e recebeu muitas críticas. Nesta terça-feira (3), um ex-jogador da Seleção Brasileira saiu em defesa do atleta.

A convocação de Ancelotti para as partidas contra Equador e Paraguai não contou com uma figurinha conhecida: Neymar. O italiano afirmou que espera o craque ficar 100% fisicamente para levá-lo, e esse não é o único problema do jogador do Santos.

Porém, no programa "Resenha da Rodada", na ESPN, o ex-atacante da Seleção Brasileira, Luís Fabiano, saiu em defesa de Neymar, alegando que colocaram muita pressão no retorno dele ao futebol brasileiro.

— Neymar está sobrecarregado, é muita coisa em cima do cara. Não há ser humano que aguente toda essa pressão, toda essa expectativa que foi gerada na volta do Neymar. Ele já voltou machucado, com muito tempo sem jogar, precisando dar uma resposta, contrato acabando… Nossa, é muita coisa em cima do cara. Não há ser humano que aguente. É complicado.

Neymar falou sobre polêmcias fora de campo (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Equipe do Mundial de Clubes quer a contratação de Neymar, diz jornal

O Pachuca, do México, está considerando a contratação de Neymar Jr. como reforço temporário para o Mundial de Clubes da Fifa 2025. A informação é do jornal "Marca", do México, que aponta o atacante brasileiro como um dos nomes analisados pela diretoria para fortalecer o elenco no torneio internacional.

Segundo a publicação, ainda não há uma negociação formal em andamento, mas o interesse do clube é real. A ideia seria trazer Neymar, aproveitando o regulamento da competição que permite a inscrição de reforços temporários.

Neymar, atualmente no Santos, disputou 14 dos 27 jogos possíveis na temporada, com três gols e três assistências. Com histórico recente de lesões, o jogador pode estar buscando novos caminhos na carreira.

A possível chegada ao futebol mexicano acontece em um momento em que a Liga MX busca ampliar sua visibilidade internacional. O Pachuca, classificado para o Mundial por ter vencido a Champions Cup da Concacaf de 2024, quer montar um elenco competitivo para enfrentar clubes de outros continentes.

O clube ainda estuda os aspectos financeiros e logísticos da operação. Por enquanto, a contratação de Neymar segue como uma possibilidade em análise.