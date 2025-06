Luxemburgo faz previsão sobre trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira inicia o segundo dia de treinos visando os duelos contra o Equador e o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nesta terça-feira (03), às 11h, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O técnico Vanderlei Luxemburgo fez uma previsão sobre o trabalho de Ancelotti à frente da Seleção.

O Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5), às 20h, no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil. A partida vai marcar o início da era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, e Vanderlei Luxemburgo comentou sobre a estratégia que o italiano deve adotar no programa "Galvão e Amigos", na Band.

— Ele vai optar pelos jogadores que ele já conhece, ou porque já jogaram com ele, ou porque ele está vendo na Europa. Ele vai optar por isso aí, não vai ter outro caminho. Ele não vai fazer experiência com A, B ou C.

Vanderlei ainda falou sobre a volta de alguns jogadores e quem deve ser escalado como titular nas partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

— Casemiro deve voltar para dar uma liderança, né? Então, acho que deve ser por aí. Não vejo ele mudando muito não. Acho que ele vai fazer aquilo que é mais simples. Não tem tempo para treinar. Vai treinar amanhã (terça-feira) 20, 30 minutos.

Vanderlei Luxemburgo foi convidado especial do programa "Galvão e amigos", da emissora "Band" (Foto: Reprodução)

Veja a programação da Seleção Brasileira de Ancelotti

A Seleção Brasileira tem dois compromissos pela frente: contra o Equador e o Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O primeiro jogo acontecerá em Guayaquil, na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Monumental. Já o duelo seguinte é diante do Paraguai, dia 10 (terça-feira), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Terça-feira (3) – Entrevista coletiva às 9h50 (CT Joaquim Grava) – Treino às 11h (CT Joaquim Grava);

Quarta-feira (4) – Entrevista coletiva às 13h (Hotel em Guayaquil) – Treino às 17h30 (Estádio Monumental Isidro Romero Carbo);

Quinta-feira (5) – Partida contra o Equador, às 18h (Estádio Monumental Isidro Romero Carbo);

Sexta-feira (6) - Treino às 16h (CT Joaquim Grava);

Sábado (7) - Entrevista coletiva às 14h50 (CT Joaquim Grava) - Treino às 16h (CT Joaquim Grava);

Domingo (8) - Entrevista coletiva às 9h50 (CT Joaquim Grava) - Treino às 11h (CT Joaquim Grava);

Segunda-feira (9) - Entrevista coletiva às 15h35 (Neo Química Arena) - Treino às 16h30 (Neo Química Arena);

Terça-feira (10) - Partida contra o Paraguai, às 21h45 (Neo Química Arena).