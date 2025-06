A CazéTV anunciou, no último domingo (1), a contratação do humorista Diogo Defante para a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos, a partir do dia 14 deste mês. A ideia da emissora é trazer bom humor e deixar o clima leve em meio à tensão de diversos jogos decisivos, trazendo a audiência também de pessoas que não acompanham futebol com afinco, como ocorreu na Copa do Mundo de 2022 e nas Olimpíadas de 2024.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim como o canal do influenciador Casimiro Miguel, o Sportv também fará a transmissão de 100% das partidas, enquanto a TV Globo poderá escolher qualquer um dos 63 confrontos, garantindo, além dos jogos envolvendo os times brasileiros, outros duelos envolvendo os maiores clubes do mundo, desde a fase de grupos.

Em contato com o jornal 'Folha de São Paulo', Fábio Medeiros, head de conteúdo da CazéTV, comemorou a 'recontratação' de Diogo Defante e afirmou que o humorista terá total liberdade para criar conteúdos divertidos nos Estados Unidos.

- Ele vai zaralhar na Copa. Esse é o briefing. É o que a nossa audiência espera, é o que queremos dele: autenticidade, bom humor, carisma non sense e aquela rebeldia que o público da Cazé TV está com saudade. Ele é imprevisível e essa é a graça: a gente nunca sabe o que ele está prestes a aprontar", explica.

Entenda direitos de transmissão do Mundial de Clubes

Transmissão da CazéTV

A CazéTV, em parceria com a LiveMode, vai transmitir todos os jogos de forma gratuita no YouTube e outras plataformas digitais. O novo formato da competição contará com 32 equipes, inspirado no modelo da Copa do Mundo de seleções. A estreia será entre Inter Miami (EUA), de Lionel Messi, e o Al Ahly (EGI)

Mundial de Clubes 2025

Pela Conmebol, além dos quatro brasileiros, que se qualificaram através dos títulos da Libertadores, Boca Juniors e River Plate fecham as duas últimas lacunas pelo ranking da entidade máxima do futebol sul-americano.

Equipe do Mundial de Clubes quer a contratação de Neymar, diz jornal

O Brasil será representado pelos quatro clubes vencedores das últimas edições da Copa Libertadores: o Palmeiras está no Grupo A, ao lado do Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA); o Botafogo, atual campeão, está no Grupo B, junto com o Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA). Já o Flamengo, no Grupo D, enfrentará na primeira fase as equipes do Chelsea (ING), Esperance (TUN) e um terceiro time que ainda será anunciado pela FIFA; enquanto o Fluminense está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e do Mamelodi Sundowns (AFS).

Rival do Palmeiras, Inter Miami busca mais estrelas para o Mundial