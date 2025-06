Jogadores do Flamengo chegam ao hotel da Seleção

A delegação do Flamengo chegou na manhã desta segunda-feira, 2 de junho, ao Marriott Guarulhos, hotel onde a Seleção Brasileira está hospedada em São Paulo.

De acordo com a apuração do Lance!, grande parte dos convocados, além de Ancelotti, se concentraram na noite de domingo. Faltavam somente os jogadores do Rubro-Negro e que disputaram a Champions League.

Nesta segunda, eram aguardados os jogadores do Flamengo, além de Beraldo, Marquinhos e Carlos Augusto, que devem chegar na parte da tarde. Quanto ao trio que chega da Europa, não devem estar presentes no primeiro treinamento.

Entre os atletas do Flamengo, foram convocados Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson. Os jogadores chegaram por volta das 10h30 (horário de Brasília).

Programação da Seleção

A Seleção fará seu primeiro treino nesta segunda, às 16h (de Brasília). O Lance! apurou que os atletas devem deixar o hotel próximo desse horário.

O local fica perto do CT do Corinthians, onde acontecerá a preparação. O primeiro desafio será contra o Equador, na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

