Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nesta Data Fifa, nos confrontos contra o Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Durante o primeiro treinamento, o goleiro utilizou uma camisa verde da CBF, porém, ao postar nas redes sociais, utilizou um filtro preto e branco para esconder a cor do rival, o Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Hugo Souza foi convocado por Tite em agosto de 2018, quando ainda defendia as categorias de base do Flamengo. A segunda convocação da carreira reafirma a boa fase de Hugo Souza. O goleiro veio ao Corinthians em julho do ano passado, vindo do Chaves, clube modesto de Portugal. Se reencontrou no Timão e se tornou um dos principais nomes da equipe. O jogador possui contrato com o clube paulista até 2029.

Veja a foto de Hugo Souza

O Corinthians volta a ter um representante na Seleção Brasileira após dois anos. A última vez havia sido em março de 2023, quando Yuri Alberto foi convocado por Ramon Menezes para o amistoso contra o Marrocos, no qual o Brasil foi derrotado por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️Artes divulgadas pelo Flamengo nas redes sociais ‘irritam’ torcedores

Programação da Seleção Brasileira

O primeiro treinamento foi realizado nesta segunda-feira (1), no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. O Brasil enfrenta o Equador na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Na semana seguinte, a Seleção encara o Paraguai na terça-feira (10), às 21h45, na Neo Química Arena.

➡️Luxemburgo faz previsão sobre trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira