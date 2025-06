O Flamengo, classificado em segundo lugar no Grupo C da Libertadores, irá enfrentar o Internacional nas oitavas de final. Já na Copa do Brasil, a equipe rubro-negra irá duelar contra o Atlético-MG. Entretanto, duas artes divulgadas pelo clube na tarde dessa segunda-feira (2) chamaram a atenção e irritaram diversos torcedores nas redes sociais. O motivo seria a 'falta de qualidade' e até mesmo um suposto plágio de uma foto criada por um design francês para o duelo entre Olympique de Marseille e PSG, pela Ligue 1.

Veja as artes divulgadas pelo Flamengo

Arte divulgada pelo Flamengo foi excluida horas depois (Foto: Reprodução)

Caminho do Flamengo na Libertadores

Se eliminar o Internacional nas oitavas de final, o Flamengo terá pela frente Cerro Porteño, do Paraguai, ou Estudiantes, da Argentina. Os outros dois confrontos deste lado da chave, que definirá o adversário rubro-negro em uma hipotética semifinal, são: Fortaleza x Vélez-ARG e Peñarol-URU x Racing-ARG. Para chegar nas oitavas de final da Libertadores, o time passou sufoco na fase de grupos. Afinal, só garantiu a classificação na última rodada. A equipe de Filipe teve três vitórias, dois empates e uma derrota.

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 e 24 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro.

Flamengo na Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo irá enfrentar o Atlético-MG nas oitavas de final da competição. O confronto foi definido na tarde desta segunda-feira (2), durante sorteio na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As equipes, aliás, fazem a reedição da decisão do ano passado.

O mando de campo também foi definido em sorteio. O primeiro confronto será no Rio de Janeiro, enquanto o segundo será em Belo Horizonte. É o mesmo cenário, aliás, da decisão da última temporada. As datas-base dos jogos são 30/07 e 06/08.