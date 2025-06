Palmeiras anuncia mais um convocado para a Seleção Brasileira sub-20

O Palmeiras anunciou que o zagueiro Robson, da base do clube, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20 e se junta a outros três nomes do elenco que foram chamados para a equipe comandada por Ramon Menezes. O defensor representará o Brasil nos amistosos contra Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul, que acontecem entre esta quarta-feira (04) e o dia 10 de junho, véspera da ida do elenco palmeirense para os Estados Unidos, onde disputa do Mundial de Clubes.

Robson, de 18 anos, é o sétimo convocado pelas seleções brasileiras de base em 2025. Dos nomes que foram chamados para os três jogos nesta janela de Data Fifa, Bendetti e Luighi já integram o elenco profissional do alviverde. O outro nome é o goleiro Aranha.

Além do quarteto, o zagueiro Luccas Ramon, o lateral-esquerdo Derick e o meio-campista Luis Pacheco foram chamados para partidas da Seleção Brasileira sub-17 e completam a lista dos nomes que já vestiram a amarelinha neste ano.

Luighi, do Palmeiras, foi chamado por Ramon Menezes para amistosos da Seleção Brasileira sub-20. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Logística dos atletas convocados

As convocações acontecem nas vésperas da viagem do time do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes. A presidente do clube, Leila Pereira, preparou um planejamento logístico que envolve os convocados da Seleção sub-20 e da equipe profissional, que fará sua estreia sob o comando de Carlo Ancelotti e também terá um representante do Palmeiras. Estêvão foi chamado pelo técnico italiano para os jogos das Eliminatórias contra Equador, fora, e Paraguai, em casa.

Os jogos acontecem na mesma janela de datas e fará com que Palmeiras ajuste sua programação de ida a Greensboro, nos EUA, onde ficará hospedado para a disputa do Mundial. No dia 11, os atletas convocados para os jogos do Brasil, de base ou profissional, viajam para o exterior a bordo do avião particular da presidente Leila Pereira. O restante da delegação alviverde, por sua vez, deixará o Brasil no dia 9 de junho, um dia antes do término da Data Fifa.

A ação da presidente foi tomada com o objetivo de eduzir os custos operacionais do clube e facilitar a logística dos convocados. Por isso, Leila viajará no dia 9 com o restante do elenco do Palmeiras direto para os EUA, deixando seu avião à disposição dos nomes que estarão com as seleções.