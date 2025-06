Oitavas de final da Copa do Brasil: confrontos históricos

A Copa do Brasil é um dos torneios mais emocionantes do calendário nacional, conhecida por sua imprevisibilidade, confrontos entre clubes de diferentes divisões e viradas épicas que ficam para sempre na memória dos torcedores. Desde sua criação em 1989, a competição revelou heróis improváveis, tombou gigantes e escreveu capítulos inesquecíveis a cada edição. O Lance! relembra jogos históricos das oitavas de final da Copa do Brasil.

Nas oitavas de final, os duelos ganham contornos ainda mais dramáticos. É o momento em que os grandes clubes geralmente se enfrentam, mas também quando equipes menos tradicionais protagonizam façanhas contra favoritos. Nessa fase, o equilíbrio e a tensão tomam conta dos gramados, transformando cada jogo em um verdadeiro teste de nervos para jogadores e torcedores.

Ao longo da história, confrontos memoráveis marcaram as oitavas. Desde a surpreendente classificação do Remo sobre o Vasco em 1991 até o eletrizante clássico entre São Paulo e Palmeiras decidido nos pênaltis em 2022, não faltam exemplos de partidas que definiram rumos e consagraram campanhas inesquecíveis.

Em muitos casos, a disputa foi tão acirrada que só foi resolvida nos pênaltis, como nas cinco séries emocionantes de 2023, que mantiveram a tradição da fase como uma das mais imprevisíveis e empolgantes do torneio. É nesse estágio que os detalhes fazem toda a diferença, e a tradição nem sempre é garantia de vitória.

Com a proximidade do sorteio das oitavas de final da edição 2025, a expectativa se renova. Os torcedores se preparam para mais capítulos emocionantes dessa história rica em rivalidades, surpresas e superações. E, se a tradição for mantida, os próximos confrontos certamente terão espaço cativo entre os duelos mais marcantes da história da Copa do Brasil.

Relembre jogos históricos das oitavas de final da Copa do Brasil

Remo elimina o Vasco pelo gol fora – Copa do Brasil 1991

Em 1991, o Remo surpreendeu o Vasco da Gama ao empatar por 1 a 1 em São Januário, após um 0 a 0 no jogo de ida em Belém. O gol fora garantiu a classificação do time paraense, marcando uma das maiores façanhas de sua história.

CSA elimina o Vasco – Copa do Brasil 1992

No dia 25 de setembro de 1992, o CSA protagonizou um feito histórico ao vencer o Vasco por 1 a 0 em pleno São Januário, com gol de Dago aos 37 minutos do segundo tempo. A vitória garantiu a classificação do time alagoano para a fase seguinte.

Ceará elimina o Palmeiras – Copa do Brasil 1994

Em 1994, o Ceará eliminou o Palmeiras ao empatar por 1 a 1 no Palestra Itália, após um 0 a 0 no jogo de ida. O gol fora classificou o Vozão, que superou o então campeão brasileiro e bicampeão paulista.

Atlético Paranaense elimina o Vasco – Copa do Brasil 1997

Nas oitavas de final de 1997, o Atlético Paranaense venceu o Vasco por 3 a 1 no jogo de ida, em Curitiba. Apesar da derrota por 4 a 3 no Rio de Janeiro, o Furacão avançou com um placar agregado de 6 a 4.

Vitória elimina o São Paulo – Copa do Brasil 1997

O Vitória eliminou o São Paulo nas oitavas de final de 1997 ao empatar por 2 a 2 no Morumbi, após vencer por 2 a 1 no jogo de ida. A equipe baiana avançou com um placar agregado de 4 a 3.

Juventude elimina o Corinthians – Copa do Brasil 1999

Em 1999, o Juventude surpreendeu ao eliminar o Corinthians nas quartas de final. Após vencer por 2 a 0 em Caxias do Sul, o time gaúcho triunfou por 1 a 0 no Pacaembu, garantindo a vaga na semifinal.

Vitória elimina o Palmeiras – Copa do Brasil 2003

O Vitória aplicou uma goleada histórica de 7 a 2 sobre o Palmeiras no Palestra Itália, em 2003. Com quatro gols de Nádson, o Rubro-Negro baiano avançou às quartas de final da competição.

15 de Novembro elimina Americano em campanha histórica – Copa do Brasil 2004

O 15 de Novembro de Campo Bom-RS surpreendeu ao eliminar o Americano-RJ nas oitavas de final de 2004, vencendo por 3 a 2. O time gaúcho alcançou as semifinais, sendo eliminado pelo Santo André.

Paulista de Jundiaí elimina o Internacional em arrancada para o título – Copa do Brasil 2005

O Paulista de Jundiaí iniciou sua campanha vitoriosa na Copa do Brasil de 2005 eliminando o Internacional nas oitavas de final, com uma vitória por 2 a 0 em casa e um empate por 1 a 1 no Beira-Rio.

Baraúnas elimina o Vasco – Copa do Brasil 2005

Em 2005, o Baraúnas-RN eliminou o Vasco nas oitavas de final com uma vitória por 3 a 0 em Mossoró e um empate por 2 a 2 em São Januário, marcando uma das maiores zebras da competição.

Corinthians de Alagoas elimina o Juventude em campanha histórica – Copa do Brasil 2008

O Corinthians-AL surpreendeu ao eliminar o Juventude nas oitavas de final de 2008, vencendo por 2 a 0 em casa e segurando um empate por 1 a 1 fora, avançando para as quartas de final.

Santos atropela o Corinthians nas oitavas – Copa do Brasil 2015

Em 2015, o Santos venceu o Corinthians por 2 a 0 na Vila Belmiro e por 2 a 1 na Arena Corinthians, avançando às quartas de final com um placar agregado de 4 a 1.

Juventude elimina o São Paulo – Copa do Brasil 2016

O Juventude eliminou o São Paulo nas oitavas de final de 2016, vencendo por 2 a 1 no Morumbi e empatando por 1 a 1 em casa, garantindo a classificação.

Grêmio atropela o Fluminense – Copa do Brasil 2017

O Grêmio venceu o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã e por 2 a 0 na Arena, avançando às quartas de final com um placar agregado de 5 a 1.

Nos pênaltis, Chapecoense elimina Atlético-MG – Copa do Brasil 2018

Após dois empates por 0 a 0, a Chapecoense eliminou o Atlético-MG nos pênaltis por 4 a 3, avançando às quartas de final em 2018.

Bahia elimina o São Paulo com duas vitórias – Copa do Brasil 2019

O Bahia venceu o São Paulo por 1 a 0 tanto no Morumbi quanto na Arena Fonte Nova, avançando às quartas de final com um placar agregado de 2 a 0.

São Paulo elimina Fortaleza depois de 20 cobranças de pênalti – Copa do Brasil 2020

Após dois empates por 3 a 3, o São Paulo eliminou o Fortaleza nos pênaltis por 10 a 9, em uma das disputas mais longas da história da competição.

Clássicos paulistas marcam oitavas de final: São Paulo elimina Palmeiras nos pênaltis, Corinthians goleia o Santos – Copa do Brasil 2022

Corinthians x Santos: No primeiro jogo, realizado na Neo Química Arena, o Corinthians dominou o Santos e venceu por 4 a 0, com gols de Gustavo Mantuan, Giuliano (duas vezes) e Raul Gustavo. Na partida de volta, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1 a 0, mas não foi suficiente para reverter a desvantagem, e o Corinthians avançou com um placar agregado de 4 a 1. São Paulo x Palmeiras: No clássico conhecido como “Choque-Rei”, o São Paulo venceu o jogo de ida no Morumbi por 1 a 0, com gol de Patrick. Na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras chegou a abrir 2 a 0, com gols de Piquerez e Raphael Veiga, mas o São Paulo descontou com Luciano, empatando o placar agregado em 2 a 2. A decisão foi para os pênaltis, e o São Paulo venceu por 4 a 3, com destaque para o goleiro Jandrei, que defendeu duas cobranças.

América-MG goleia o Botafogo – Copa do Brasil 2022

O América-MG venceu o Botafogo por 3 a 0 na ida e venceu por 2 a 0 na volta, avançando com um placar agregado de 5 a 0.

Cinco eliminatórias decididas nos pênaltis – Copa do Brasil 2023

São Paulo x Sport: Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o São Paulo perdeu a volta por 3 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o São Paulo venceu por 5 a 3 e avançou às quartas de final. Corinthians x Atlético-MG: O Atlético-MG venceu o primeiro jogo por 2 a 0, mas o Corinthians devolveu o placar na volta, levando a disputa para os pênaltis. O Corinthians venceu por 3 a 1 nas penalidades e garantiu a classificação. Bahia x Santos: Com dois empates por 0 a 0 nos jogos de ida e volta, a decisão foi para os pênaltis. O Bahia venceu por 4 a 3 e avançou na competição. Athletico Paranaense x Botafogo: O Athletico venceu o jogo de ida por 3 a 2, e o Botafogo venceu a volta por 1 a 0, empatando o placar agregado em 3 a 3. Nos pênaltis, o Athletico venceu por 4 a 2, com destaque para o goleiro Bento, que defendeu duas cobranças. América-MG x Internacional: O América-MG venceu o primeiro jogo por 2 a 0, e o Internacional devolveu o placar na volta. Na disputa por pênaltis, o América-MG venceu por 9 a 8 e avançou às quartas de final.

Flamengo elimina Palmeiras em duelo de gigantes – Copa do Brasil 2024

O Flamengo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final de 2024, vencendo por 2 a 0 no Maracanã e perdendo por 1 a 0 no Allianz Parque, avançando com um placar agregado de 2 a 1.

Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 será realizado no dia 2 de junho, às 15h30 (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro . Diferentemente das fases anteriores, o sorteio será em pote único, permitindo qualquer confronto, inclusive clássicos estaduais.

Equipes classificadas

As 16 equipes que avançaram para as oitavas de final são:

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético Mineiro

Athletico Paranaense

Fluminense

Botafogo

Bahia

Internacional

Red Bull Bragantino

Vasco da Gama

Cruzeiro

CRB

CSA

Retrô

Os jogos de ida estão programados para a semana do dia 30 de julho, e os de volta para a semana do dia 6 de agosto. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.