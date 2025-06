Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: veja elencos mais valiosos

As oitavas de final da Copa do Brasil 2025 começam a ganhar forma nesta segunda-feira (2), com o sorteio dos confrontos e mandos de campo. A cerimônia será realizada às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Dos 92 clubes que participaram da competição, restam apenas 16 equipes, sendo 12 da Série A, duas da Série B e duas da Série C.

Nesta fase, não há mais divisão por potes: todas as equipes estão em um único grupo e podem se enfrentar. As partidas de ida estão previstas para 30 de julho, e as de volta, para 6 de agosto.

➡️ Classificados:

Série A: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco

Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco Série B: Athletico-PR e CRB

Athletico-PR e CRB Série C: CSA e Retrô

📊 Elencos mais valiosos

O Palmeiras lidera atualmente o ranking dos elencos mais valiosos das oitavas, com € 238,75 milhões (equivalente a R$ 1,55 bilhão, usando a cotação atual). No entanto, a saída de Estêvão ao Chelsea pode fazer o Flamengo assumir a ponta — o clube carioca tem um elenco avaliado hoje em € 219,15 milhões (R$ 1,42 bilhão).

Confira o valor de mercado estimado dos elencos:

Clube Valor (€ mi) Valor (R$ mi) Palmeiras 238,75 1.552,87 Flamengo 219,15 1.424,48 Botafogo 135,95 883,68 Corinthians 123,25 800,12 Internacional 106,55 692,58 Atlético-MG 96,70 628,55 Bahia 92,00 598,00 Cruzeiro 87,25 567,13 Vasco 85,80 557,70 São Paulo 80,65 524,22 Fluminense 73,10 475,15 Bragantino 71,00 461,50 Athletico-PR 36,15 235,00 CRB 11,93 77,55 CSA 0,25 1,62 Retrô — —

⚠️ O Retrô não possui valor de mercado estimado no Transfermarkt.

💰 Premiação em jogo

Os 16 clubes que chegaram às oitavas de final garantiram, cada um, uma premiação de R$ 3.638.250. Quem avançar para as quartas de final receberá mais R$ 4.740.750, elevando a receita acumulada na competição.

As cifras reforçam a importância esportiva e financeira da Copa do Brasil, que distribui valores milionários a cada fase, até o prêmio máximo de R$ 77 milhões para o campeão.

