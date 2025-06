Mauro Cezar manda recado para torcida do Santos sobre fase de Neymar

Em meio a lesões e polêmica, Neymar ainda não conseguiu dar o retorno técnico esperado para o Santos no retorno ao clube. Atualmente, o Peixe está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, do Campeonato Brasileiro. Ao analisar o momento do clube, o jornalista Mauro Cezar Pereira deu um recado para a torcida do time alvinegro.

Durante participação no programa "Posso de Bola", do site "Uol Esportes", o comunicador comparou o astro do Santos com Philippe Coutinho, do Vasco, e Oscar, do São Paulo, que também não estão correspondendo em campo. Além disso, Mauro também se mostrou surpreso com a submissão do torcedor santista com a figura de Neymar.

- Mas dizem: "no Brasil vai destruir". O Philippe Coutinho está destruindo no Vasco? Não. Porque fisicamente não consegue jogar. O mesmo serve para o Oscar, no São Paulo. Está machucado... No caso do Neymar, há praticamente certeza de que não ia dar certo. Porque ele está o tempo todo machucado. Ele jogou no PSG, com bons treinadores e cercados de ótimos jogadores, e nem assim rendeu, gente. Então, por que ele renderia no Santos? - iniciou o jornalista, antes de completar.

- É uma ilusão. Sem falar das entrevistas que o pai dele dá, que são um negócio. Como o Santos se submete a isso? Como é que o santista, o dirigente, sei lá o que passa na cabeça de cartola, mas o torcedor, que ama o clube, como se curva dessa maneira? Que porcaria de paixão tem pelo Santos essa gente. Parecem que amam mais o jogador - concluiu.

Neymar fora do Santos?

O contrato do camisa 10 com o Santos se encerra no dia 30 de junho. Ou seja, falta menos de um mês para o fim do vínculo. Até o momento, o clube ou o estafe do jogador não se pronunciaram sobre uma possível renovação contratual.

Neste cenário, o Pachuca, do México, passou a considerar a contratação do camisa 10 para se reforçar de forma temporária para o Mundial de Clubes da FIFA 2025. A informação foi divulgada nesta terça-feira (3), pelo jornal mexicano "Marca".

A possível chegada ao futebol mexicano acontece em um momento em que a Liga MX busca ampliar sua visibilidade internacional. O Pachuca, classificado para o Mundial por ter vencido a Champions Cup da Concacaf de 2024, quer montar um elenco competitivo para enfrentar clubes de outros continentes.

O time mexicano ainda estuda os aspectos financeiros e logísticos da operação. Por enquanto, a contratação de Neymar segue como uma possibilidade em análise.