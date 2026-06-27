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Veja a situação dos jogadores emprestados pelo Fluminense

Tricolor tem atletas em diferentes situações

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 05:20
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Lima em treino pelo América do México
Lima em treino pelo América do México (Foto: Divulgação)

O Fluminense monitora a situação de jogadores emprestados a outros clubes durante a temporada. Ao todo, são 14 atletas cedidos, com cenários diferentes: alguns ganharam espaço, outros vivem irregularidade, e há casos em que o futuro depende de opção de compra ou do fim do vínculo com o Tricolor.

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    Entre os nomes mais relevantes estão Joaquín Lavega, Rúben Lezcano, Santiago Moreno, Lima, Gabriel Fuentes e Lelê. O desempenho de cada um pode impactar diretamente o planejamento do Fluminense para a próxima janela e para a montagem do elenco em 2027.

    Lima pode ter retorno antecipado

    Lima está emprestado ao América do México até o fim da temporada, mas não se consolidou no clube. O jogador é reserva, não participou da pré-temporada e a equipe mexicana deseja encerrar o empréstimo antes do prazo, segundo a imprensa mexicana.

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    O Fluminense, no entanto, não foi informado de nada até o momento. Para uma rescisão antecipada, será necessário um entendimento entre América e o Tricolor. Lima tem contrato com o Flu até o fim de 2027.

    Lavega é o principal destaque entre os emprestados

    Joaquín Lavega é quem vive o melhor momento entre os jogadores cedidos pelo Fluminense. O atacante está no Coritiba, tem contrato com o Tricolor até o fim de 2029 e ficará emprestado ao clube paranaense até o término da temporada.

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    No Coxa, Lavega virou peça importante. O jogador soma cinco gols e duas assistências em 26 partidas. O desempenho coloca o uruguaio em posição diferente dos demais emprestados. Caso mantenha o nível, a tendência é que o Coritiba tente negociar sua permanência.

    Para o Fluminense, o caso merece atenção. O atacante chegou ao clube com expectativa, não conseguiu se firmar de imediato e encontrou sequência fora do Rio de Janeiro. O empréstimo, neste momento, tem funcionado como vitrine.

    Moreno ganha espaço nos Estados Unidos

    Santiago Moreno vive um cenário mais positivo. O atacante está no FC Dallas, dos Estados Unidos, e assumiu a condição de titular. Ele marcou dois gols desde a chegada ao clube norte-americano.

    O colombiano tem contrato com o Fluminense até o fim de 2029. A negociação com o FC Dallas prevê pagamento de 660 mil dólares pelo empréstimo, cerca de R$ 3,4 milhões, e opção de compra de aproximadamente R$ 28 milhões. A permanência de Moreno nos Estados Unidos pode virar uma operação financeiramente relevante para o Fluminense, que busca ao menos recuperar o investimento feito no jogador

    Lezcano e Fuentes vivem irregularidade

    Rúben Lezcano, emprestado ao Olimpia, ainda busca sequência. O paraguaio tem vínculo com o Fluminense até o fim de 2029 e está cedido até o término da temporada. No clube paraguaio, ocupa posição de reserva e não conseguiu atingir o objetivo de disputar a Copa do Mund pelo Paraguai.

    Gabriel Fuentes também passa por momento instável. O lateral-esquerdo está no Fortaleza, com empréstimo válido até o fim do ano e opção de compra prevista no contrato. Ele começou como titular, mas falhou em jogos importantes é constante ao de críticas da torcida.

    Lelê fica mais um ano no Pafos

    Lelê seguirá no Pafos, do Chipre. O atacante tinha empréstimo até o meio da temporada, mas o clube europeu ativou a extensão por mais um ano. A prorrogação estava prevista no contrato e envolve pagamento de 200 mil euros, valor próximo de R$ 1,2 milhão. O atacante tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028.

    O Fluminense também tem atletas fora dos planos imediatos e cedidos a outros clubes. Jhonny está no América-MG, João Neto defende o CRB, e Yago Ferreira atua no Majd. Os três têm contrato com o Tricolor até o fim de 2027. Há ainda casos em que o empréstimo termina no mesmo período do contrato com o Tricolor. Everaldo, no Bahia, e Keno, no Coritiba, podem sair livres ao fim do vínculo, caso não haja renovação.

    Loiola, emprestado ao New York City, dos Estados Unidos, tem uma situação diferente. O jogador está nos planos do Fluminense e possui vínculo com o clube carioca até o fim de 2028. Davi Melo, que tem saída encaminhada ao Central Español, do Uruguai, vive situação semelhante.

    Lezcano, emprestado do Fluminense ao Olímpia, comemora seu gol na Sul-Americana (Foto: Reprodução/Olimpia)
    Lezcano, emprestado do Fluminense ao Olímpia, comemora seu gol na Sul-Americana (Foto: Reprodução/Olimpia)

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