Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Samuel Xavier dispara contra arbitragem após derrota do Fluminense: 'Tem medo'

Lateral reclama de possível expulsão de Erick Pulgar em lance com Castillo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 19:59
Favorite o Lance! no Google
Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu
Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (11), Samuel Xavier disparou contra a arbitragem por um lance envolvendo o volante Erick Pulgar e o atacante Castillo, ainda no primeiro tempo. O lateral-direito tricolor considerou que o jogador rubro-negro deveria ter sido expulso e afirmou que a decisão influenciou diretamente no resultado do clássico.

Na avaliação de Samuel Xavier, a expulsão de Pulgar poderia mudar o rumo da partida. O defensor também criticou a postura do árbitro e do VAR, além de reclamar do que considera uma diferença de tratamento em jogos decisivos envolvendo Flamengo e Palmeiras.

continua após a publicidade

— O jogo foi definido num lance que a gente vai reclamar de novo. Eu acho que foi bem nítido na TV, acho que todo mundo que estava assistindo viu que era para expulsão do Pulgar em cima do Castillo — afirmou.

➡️Veja os gols do clássico entre Flamengo e Fluminense

O lateral também relatou a justificativa apresentada pela arbitragem após a reclamação dos jogadores do Fluminense. Segundo ele, o árbitro entendeu que o pisão de Pulgar aconteceu sem intenção, mas Samuel Xavier discordou da interpretação.

continua após a publicidade

— O lance é nítido que o Pulgar está com a perna no alto. Aí é um jogo que complica totalmente a gente. Eles tiveram uma chance, fizeram gol, a gente teve uma chance, infelizmente a gente não conseguiu fazer, mas é um lance que, se a gente estivesse com um a mais desde o primeiro tempo, eu acredito que seria um jogo totalmente diferente — completou.

Samuel Xavier critica arbitragem em jogos decisivos

O jogador também demonstrou indignação com a condução da arbitragem em partidas contra equipes que disputam as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier afirmou que o Fluminense tem sido prejudicado em confrontos importantes e cobrou mais coragem dos árbitros para aplicar cartões vermelhos.

continua após a publicidade

— Parece que, quando chega um terceiro time para brigar com o Palmeiras e Flamengo, parece que todo mundo ali fica, com todo respeito, desculpa a palavra, cagado. Não quer que o Fluminense chegue, não quer que o Cruzeiro chegue, não quer que o Red Bull chegue, não quer que chegue ninguém, quer que cheguem só os dois — declarou.

Rafael Rodrigo Klein na partida entre Flamengo e Fluminense
Rafael Rodrigo Klein na partida entre Flamengo e Fluminense (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Na sequência, o lateral sugeriu a presença de árbitros estrangeiros nas partidas do futebol brasileiro e citou profissionais que atuam na Premier League e em Copas do Mundo como exemplos.

continua após a publicidade

— Dá vontade de fazer sabe o quê? Trazer árbitro da Premier League, aqueles árbitros que apitam a Copa do Mundo, para a gente. Os caras são bons, os caras não têm medo de dar cartão vermelho. Os caras não pipocam para dar cartão vermelho. Agora, o cara tem medo, o VAR tem medo. O lance era para expulsão. Ele não quis expulsar — concluiu Samuel Xavier.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcão na coletiva após Flamengo x Fluminense

Fluminense

Marcão explica time misto no Fla-Flu e critica arbitragem: 'Com a imagem não dá para brigar'

Há 1 minuto
Mattheus Montenegro desabafou após derrota do Fluminense para o Flamengo

Fluminense

Presidente do Fluminense detona arbitragem do Fla-Flu: 'Um lixo, uma m&@%'

Há 17 minutos
Marcão, treinador do Fluminense, durante o clássico carioca

Fora de Campo

Torcida do Fluminense manda recado a Marcão após derrota

Há 39 minutos
Carrascal Flamengo

Futebol Nacional

Flamengo domina, vence o Fluminense e segue líder do Brasileirão

Há 1 hora
Samuel Lino e Martinelli em ação durante Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Fla x Flu: torcida protesta contra a proibição das bets; confira

Há 1 hora
Carrascal abre o placar em Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gol em Flamengo x Fluminense: Carrascal marca o gol da vitória

Há 1 hora
Mais LANCE!
Pulgar, durante entrada dura em Castillo, pelo Fla-Flu

Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'

Pedro em ação com a camisa do Flamengo

Gol perdido em Flamengo x Fluminense irrita torcedores: 'Não é possível'

Marcão na vitória do Fluminense sobre o Corinthians

Com muitas mudanças, Marcão define Fluminense para enfrentar o Flamengo

Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na Globo

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo

Os cinco duelos que devem decidir o Fla-Flu pelo Brasileirão

Alex Sandro e Fábio marcam duelo entre Flamengo e Fluminense

Fla-Flu de veteranos: experiência marca clássico entre Flamengo e Fluminense

Castillo em jogo do Fluminense na Libertadores

Carrasco do Flamengo, Castillo deve ganhar chance como titular do Fluminense no Fla-Flu

Canobbio Samuel Lino Flamengo Fluminense

Veja a equipe completa de arbitragem do clássico entre Flamengo e Fluminense

Flaco e Carrillo durante o clássico

IA crava placar de Flamengo x Fluminense e Palmeiras x Corinthians

Bap, presidente do Flamengo, e Matheus Montenegro, presidente do Fluminense

Parceiros fora de campo, Flamengo e Fluminense conciliam interesses e rivalidade no Maracanã

Leonardo Jardim e Marcão duelam em Flamengo x Fluminense

Fla-Flu coloca rivais diante de dilema antes da Libertadores; veja estratégias

Fluminense no último treino antes do Fla-Flu

Fluminense deve ter mudanças para o Fla-Flu; veja provável escalação

Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo

Conmebol define arbitragem de Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores