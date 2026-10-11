Samuel Xavier dispara contra arbitragem após derrota do Fluminense: 'Tem medo'

Após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (11), Samuel Xavier disparou contra a arbitragem por um lance envolvendo o volante Erick Pulgar e o atacante Castillo, ainda no primeiro tempo. O lateral-direito tricolor considerou que o jogador rubro-negro deveria ter sido expulso e afirmou que a decisão influenciou diretamente no resultado do clássico.

Na avaliação de Samuel Xavier, a expulsão de Pulgar poderia mudar o rumo da partida. O defensor também criticou a postura do árbitro e do VAR, além de reclamar do que considera uma diferença de tratamento em jogos decisivos envolvendo Flamengo e Palmeiras.

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— O jogo foi definido num lance que a gente vai reclamar de novo. Eu acho que foi bem nítido na TV, acho que todo mundo que estava assistindo viu que era para expulsão do Pulgar em cima do Castillo — afirmou.

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O lateral também relatou a justificativa apresentada pela arbitragem após a reclamação dos jogadores do Fluminense. Segundo ele, o árbitro entendeu que o pisão de Pulgar aconteceu sem intenção, mas Samuel Xavier discordou da interpretação.

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— O lance é nítido que o Pulgar está com a perna no alto. Aí é um jogo que complica totalmente a gente. Eles tiveram uma chance, fizeram gol, a gente teve uma chance, infelizmente a gente não conseguiu fazer, mas é um lance que, se a gente estivesse com um a mais desde o primeiro tempo, eu acredito que seria um jogo totalmente diferente — completou.

Samuel Xavier critica arbitragem em jogos decisivos

O jogador também demonstrou indignação com a condução da arbitragem em partidas contra equipes que disputam as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier afirmou que o Fluminense tem sido prejudicado em confrontos importantes e cobrou mais coragem dos árbitros para aplicar cartões vermelhos.

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— Parece que, quando chega um terceiro time para brigar com o Palmeiras e Flamengo, parece que todo mundo ali fica, com todo respeito, desculpa a palavra, cagado. Não quer que o Fluminense chegue, não quer que o Cruzeiro chegue, não quer que o Red Bull chegue, não quer que chegue ninguém, quer que cheguem só os dois — declarou.

Rafael Rodrigo Klein na partida entre Flamengo e Fluminense (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

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Na sequência, o lateral sugeriu a presença de árbitros estrangeiros nas partidas do futebol brasileiro e citou profissionais que atuam na Premier League e em Copas do Mundo como exemplos.

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— Dá vontade de fazer sabe o quê? Trazer árbitro da Premier League, aqueles árbitros que apitam a Copa do Mundo, para a gente. Os caras são bons, os caras não têm medo de dar cartão vermelho. Os caras não pipocam para dar cartão vermelho. Agora, o cara tem medo, o VAR tem medo. O lance era para expulsão. Ele não quis expulsar — concluiu Samuel Xavier.