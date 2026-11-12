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Cano, do Fluminense, vai a ensaio da Vila Isabel e confirma presença no Carnaval de 2027

Atacante argentino vive reta final de contrato com o Tricolor das Laranjeiras

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 12:41
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Cano, do Fluminense, em ensaio da Unidos de Vila Isabel
Cano, do Fluminense, em ensaio da Unidos de Vila Isabel (Foto: Reprodução/O Xiado Carioca)

Ídolo do Fluminense, Germán Cano curtiu os embalos da noite a última quarta-feira (11) e se jogou nos preparativos para o Carnaval de 2027. O atacante participou do ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, tradicional escola do Grupo Especial, e já garantiu seu lugar no desfile do próximo ano, na Sapucaí.

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Cano esteve acompanhado da família no primeiro ensaio da agremiação do bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, na Rua 28 de Setembro, em Vila Isabel. Não é a primeira experiência do argentino, que celebrou a festa.

— Estive dentro da bateria esse ano, já recebi a carteirinha da bateria e vamos apoiar no próximo ano para ser campeão — disse, em entrevista ao canal "O Xiado Carioca".

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— A gente nunca podia vir para cá e agora estamos podendo assistir e, para mim, é um negócio espetacular, tudo o que se vive aqui. Infelizmente, para os jogadores, é muito difícil poder estar aqui, mas, para mim, é um privilégio sentir a energia boa da gente e caminhar pela rua — destacou o jogador do Tricolor.

Cano, do Fluminense, em ensaio da Unidos de Vila Isabel
Cano, do Fluminense, em ensaio da Unidos de Vila Isabel

Germán Cano vive reta final de contrato com o Fluminense e tem futuro incerto. No clube desde 2022, o camisa 14 tornou-se ídolo do clube, principalmente pela campanha do primeiro título de Libertadores do Tricolor, no ano seguinte.

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Recentemente, o atacante manifestou o desejo de seguir no clube para contribuir em campo e participar da formação de atletas mais jovens. Em 2026, no entanto, foram apenas 16 jogos e um gol marcado.

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