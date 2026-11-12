Cano, do Fluminense, vai a ensaio da Vila Isabel e confirma presença no Carnaval de 2027
Atacante argentino vive reta final de contrato com o Tricolor das Laranjeiras
Ídolo do Fluminense, Germán Cano curtiu os embalos da noite a última quarta-feira (11) e se jogou nos preparativos para o Carnaval de 2027. O atacante participou do ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, tradicional escola do Grupo Especial, e já garantiu seu lugar no desfile do próximo ano, na Sapucaí.
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Cano esteve acompanhado da família no primeiro ensaio da agremiação do bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, na Rua 28 de Setembro, em Vila Isabel. Não é a primeira experiência do argentino, que celebrou a festa.
— Estive dentro da bateria esse ano, já recebi a carteirinha da bateria e vamos apoiar no próximo ano para ser campeão — disse, em entrevista ao canal "O Xiado Carioca".
— A gente nunca podia vir para cá e agora estamos podendo assistir e, para mim, é um negócio espetacular, tudo o que se vive aqui. Infelizmente, para os jogadores, é muito difícil poder estar aqui, mas, para mim, é um privilégio sentir a energia boa da gente e caminhar pela rua — destacou o jogador do Tricolor.
Germán Cano vive reta final de contrato com o Fluminense e tem futuro incerto. No clube desde 2022, o camisa 14 tornou-se ídolo do clube, principalmente pela campanha do primeiro título de Libertadores do Tricolor, no ano seguinte.
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Recentemente, o atacante manifestou o desejo de seguir no clube para contribuir em campo e participar da formação de atletas mais jovens. Em 2026, no entanto, foram apenas 16 jogos e um gol marcado.
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