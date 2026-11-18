O Fluminense terá duas ausências importantes para o duelo com o São Paulo, na próxima quinta-feira (19), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Savarino e Canobbio foram convocados pela Venezuela e Uruguai, respectivamente, para os compromissos da Data Fifa e não retornarão a tempo de reforçar a equipe no confronto, marcado para o Morumbis.

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Savarino participou dos dois amistosos disputados pela seleção venezuelana. O atacante foi titular nas derrotas por 1 a 0 para o País Basco, no último sábado, e por 2 a 0 para a Rússia, nesta terça-feira. O jogador voltou a ganhar espaço na equipe nacional após o bom desempenho com a camisa tricolor.

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Canobbio e Savarino representam o Fluminense na Data-Fifa (Foto: Arte/Lance!)

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Canobbio também esteve em campo nas duas partidas do Uruguai durante o período. A seleção enfrentou a Argentina, na última sexta-feira, em Buenos Aires, e a República Dominicana, na terça. Titular nos dois compromissos, o atacante do Fluminense acabou substituído no intervalo de ambas as partidas.

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Com as duas baixas, o técnico do Fluminense precisará buscar alternativas para montar o setor ofensivo diante do São Paulo. A partida será disputada nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

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