O Independiente Del Valle, do Equador, manifestou interesse no atacante Yeferson Soteldo, do Fluminense, que pode ser negociado ainda em 2026 para evitar um pagamento adicional de cerca de R$ 10,5 milhões pelo clube carioca. A movimentação ocorre em meio ao planejamento do Tricolor para a próxima temporada.

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O Fluminense adquiriu 50% dos direitos econômicos de Soteldo em 2025 por aproximadamente US$ 5,5 milhões (R$ 30,5 milhões na época). Conforme o contrato, caso o atacante não seja vendido até o fim de 2026, o clube terá que pagar mais US$ 2 milhões para garantir os 50% restantes. Essa cláusula financeira pressiona o Tricolor a buscar uma transferência para evitar esse desembolso.

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Além do impacto financeiro, a venda de Soteldo também poderia aliviar a folha salarial do Fluminense, já que o venezuelano recebe cerca de R$ 1,2 milhão por mês, uma das maiores remunerações do elenco. O jogador tem contrato até dezembro de 2028, mas ainda não correspondeu plenamente ao investimento feito.

O Independiente Del Valle não observa apenas Soteldo. O clube equatoriano também monitora Agustín Campana, do Macará, da Venezuela, e Leonardo Campana, do New England Revolution, dos Estados Unidos, como opções para reforçar seu setor ofensivo na temporada de 2027. Até o momento, não há confirmação de propostas oficiais ou negociações avançadas envolvendo o atacante do Fluminense.

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A movimentação do Independiente Del Valle surge em um momento estratégico para o Fluminense, que busca ajustar seu elenco e finanças para os próximos anos, considerando as obrigações contratuais e o desempenho dos jogadores.

O Fluminense terá até o final de 2026 para definir o futuro de Soteldo e evitar o pagamento da segunda parcela contratual, enquanto o Independiente Del Valle segue avaliando suas opções para reforçar o ataque em 2027.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.