O vice-presidente do Nacional, o Uruguai, Flavio Perchman, revelou dívidas de clubes brasileiros em negociações recentes. O dirigente criticou as posturas de Santos e Botafogo e elogiou a condução do Fluminense no acordo fechado.

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Sobre o Tricolor das Laranjeiras, Perchman revelou que o clube renegociou uma das parcelas da compra do zagueiro Millán, que vencia no meio do ano. Duas fatias da compra já foram pagas. O valor total da transferência é de cerca de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26 milhões na cotação atual).

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— Atrasado, mas estão pagando. Havia uma parcela para vencer entre julho e agosto que renegociaram e dividiram em três pagamentos. Já fizeram dois dos três. De todos que me devem, o Fluminense é o mais sensato — disse, em entrevista ao El Espectador Deportes, do Uruguai, no programa "La Mañana Del Fútbol".

Millán em ação pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Já Santos e Botafogo ainda não pagaram uma parcela sequer, de acordo com o presidente do Nacional. O Peixe acertou a contratação do volante Christian Oliva por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,4 milhões), enquanto o Glorioso pegou o atacante Lucas Villalba por 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões na cotação atual), mas solicitou recuperação judicial nos últimos meses.

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— Do Christian Oliva para o Santos, não vimos um dólar. Do Villalba para o Botafogo, não vimos um dólar — afirmou Flavio Perchman.

Christian Oliva Oliva, do Santos, e Lucas Villalba, do Botafogo (Fotos: Divulgação/Santos e Leonardo Bessa/Lance!)

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