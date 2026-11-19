Inteligência artificial projeta vencedor em São Paulo x Fluminense
Equipes se enfrentam no Morumbis, em São Paulo
São Paulo e Fluminense se enfrentam em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial projetou o confronto. Em partes distintas da tabela, os mandantes buscam se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Tricolor carioca tenta se manter no G4.
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Veja a previsão da IA:
A tendência é de um empate em 1 a 1 na capital paulista. O São Paulo, que ocupa a 10ª colocação com 44 pontos, deve tentar fazer valer o fator casa para encostar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, apostando na consistência defensiva. Por outro lado, o Fluminense chega embalado por duas vitórias seguidas na quarta posição, com 57 pontos, e tende a explorar o forte poder ofensivo (dono de um dos melhores ataques da competição, com 55 gols marcados) para somar pontos importantes e seguir firme no G-4. Com o Tricolor Paulista buscando se reabilitar após um empate e uma derrota, e o Tricolor Carioca querendo manter o embalo na reta final, a igualdade no placar reflete o equilíbrio esperado para o duelo.
São Paulo perde para a reta final dois jogadores que estão entre os mais utilizados no Brasileirão
Dois dos cinco jogadores mais utilizados pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2026 não devem mais atuar pela equipe nesta temporada. Marcos Antônio e Sabino acumularam muitos minutos ao longo da competição, mas problemas físicos recentes tiraram a dupla dos últimos compromissos do Tricolor.
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O meio-campista ocupa a quarta posição do ranking, com 1.882 minutos disputados, enquanto o zagueiro aparece logo atrás, em quinto lugar, com 1.851, segundo levantamento do Sofascore. Os dois estão em recuperação de problemas físicos e seguem fora dos planos de Dorival Júnior para os últimos compromissos do ano.
Marcos Antônio trata uma lesão no tornozelo direito. O problema provocou dores intensas e chegou a dificultar a locomoção do jogador. Após o empate sem gols com o Corinthians, no dia 4 de novembro, Dorival admitiu que não sabe se poderá contar novamente com o volante em 2026.
Sabino, por sua vez, passou por uma cirurgia para reparo de cartilagem no joelho direito. O procedimento foi realizado no início de novembro e também impedirá o retorno do defensor aos gramados nesta temporada.
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